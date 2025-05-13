Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας στη λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη, εξωθώντας το υπουργείο Εσωτερικών να απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, το υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, κάλεσε σε ανακοίνωσή του «όλους τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους».

Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, οι συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες της Τρίπολης και αντίπαλες από τη Μισράτα, μεγάλη πόλη και λιμένα περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο aljazeera.com, σποραδικά πυρά βαρέων και μέσων διαμετρημάτων όπλων ακούγονταν στις νότιες συνοικίες της πόλης μετά τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), μετά τη δολοφονία ενός ισχυρού ηγέτη πολιτοφυλακής.

Πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Αμπντέλ Γάνι αλ-Κικλί, ευρέως γνωστού ως «Γκενίβα», ο οποίος ήταν επικεφαλής της ισχυρής πολιτοφυλακής της Αρχής Υποστήριξης Σταθερότητας. Πυροβολισμοί και συγκρούσεις κατέκαψαν στη συνέχεια πολλά μέρη της Τρίπολης.

Ο αλ-Κικλί ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς ηγέτες πολιτοφυλακής της πρωτεύουσας και πρόσφατα είχε εμπλακεί σε διαμάχες με αντίπαλες ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων φατριών που συνδέονται με τη Μισράτα.

Σκληρές εικόνες έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που βρίσκονται σοβαρά τραυματισμένοι στο έδαφος.

Skirmishes started in diferent parts of #Tripoli after killing of militia leader Gnewa ( aka Kikli ) after his arrival to one of the militia camps on the capital.#Libya pic.twitter.com/OSKLB23yEy — Real Libyan (@real__libyan) May 12, 2025

Η Λιβύη δυσκολεύεται να γυρίσει τη σελίδα των χρόνων του πολέμου και του χάους που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011 και την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι. Συνεχίζει το τρέχον διάστημα να είναι μοιρασμένη στα δυο, με μια κυβέρνηση στην Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, και μια ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προσκείμενη στην οικογένεια του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Αν και παρατηρείται–συγκριτικά– περισσότερη σταθερότητα εδώ και κάποια χρόνια, ξεσπούν περιοδικά συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα ένοπλων ομάδων που είναι παρούσες στη χώρα της βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο αγώνων για εξουσία ή για ζώνες επιρροής.

Τον Αύγουστο του 2023, συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ισχυρές ένοπλες οργανώσεις στην Τρίπολη στοίχιζαν τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους.

Χθες βράδυ, πολλοί δήμοι της πρωτεύουσας της Λιβύης και προαστίων της καθώς και το πανεπιστήμιο της Λιβύης ανακοίνωσαν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα λειτουργήσουν σήμερα και μέχρι νεοτέρας.

Νωρίτερα, η αποστολή υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη απηύθυναν έκκληση να αποκατασταθεί η ηρεμία, παροτρύνοντας «όλα τα μέρη» να προχωρήσουν σε «αποκλιμάκωση», να «απόσχουν από οποιαδήποτε πρόκληση» και να «επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου».

Η αποστολή υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη τόνισε ότι «ανησυχεί για την εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στην Τρίπολη» και υπενθύμισε σε όλα τα μέρη «τις υποχρεώσεις τους να προστατεύουν τους αμάχους ανά πάσα στιγμή».

UNSMIL is alarmed by the unfolding security situation in Tripoli, with intense fighting with heavy weaponry in densely populated civilian areas.

The Mission calls on all parties to immediately cease fighting and restore calm, and reminds all parties of their obligations to… pic.twitter.com/SZ8oKgZ1p8 — UNSMIL (@UNSMILibya) May 12, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

