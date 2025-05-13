Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάρα δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στη Βαγδάτη αυτό το Σαββατοκύριακο, μετέδωσαν τη Δευτέρα τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Της αντιπροσωπείας της Συρίας στη σύνοδο κορυφής του Σαββάτου θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σιμπάνι, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για την απουσία του Σάρα. Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Η απόφαση του αλ-Σάρα ανέδειξε την ανάμεικτη πολιτική της Συρίας στην εδραίωση δεσμών σε ολόκληρη την περιοχή μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ πέρυσι, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Ο αλ-Σάρα έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο με τα σουνιτικά αραβικά κράτη του Κόλπου, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, αλλά έχει κινηθεί πιο προσεκτικά με άλλα κράτη όπου το Ιράν έχει ισχυρή επιρροή, όπως το Ιράκ, το οποίο έχει σιιτική πλειοψηφία.

Ο αλ-Σάρα πολέμησε με την Αλ Κάιντα στο Ιράκ μετά την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003. Φυλακίστηκε εκεί για περισσότερα από πέντε χρόνια και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων το 2011, σύμφωνα με ανώτερο ιρακινό αξιωματούχο ασφαλείας.

Στη συνέχεια ίδρυσε ένα παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, ενώ το 2016 αποσχίστηκε για να σχηματίσει αυτό που έγινε η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, η ομάδα που ανέτρεψε τον Άσαντ.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ δέχθηκε επικρίσεις επειδή προσκάλεσε τον αλ-Σάρα στη σύνοδο κορυφής, επικρίσεις από κυρίως σιιτικές μουσουλμανικές παρατάξεις που κατηγορούν τον Σάρα ότι οργάνωσε επιθέσεις εναντίον σιιτών κατά τη διάρκεια των χρόνων του στο Ιράκ.

Τουλάχιστον 57 σιίτες νομοθέτες στο 329μελές νομοθετικό σώμα του Ιράκ υπέβαλαν αίτηση στην κυβέρνηση να αποκλείσει τον αλ-Σάρα από τη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με αντίγραφο του αιτήματος που είδε το Reuters. Μάλιστα κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένταλμα σύλληψης, αλλά οι ιρακινές αρχές το διέψευσαν.

Ορισμένοι Σύριοι ανησυχούν επίσης ότι ο αλ-Σάρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κίνδυνο στο Ιράκ.

Για τους Ιρακινούς επικριτές του, «δεν θα είναι εύκολο να το χωνέψουν, ούτε για τη συριακή μυστική υπηρεσία να αγνοήσει αυτές τις απειλές», δήλωσε ο Μαχμούντ Τορόν, αναλυτής που πρόσκειται στη συριακή κυβέρνηση.

Οι σουνίτες πολιτικοί χαιρέτισαν σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής ως ένα βήμα προς την απομάκρυνση του Ιράκ από το Ιράν και την προσέγγισή του προς τα αραβικά κράτη, τα οποία έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τον αλ-Σάρα.

Οι αναλυτές θεωρούν το Ιράκ ως τον τελευταίο ισχυρό πυλώνα στον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης του Ιράν» μετά την ανατροπή του Άσαντ και την υποβάθμιση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα από το Ισραήλ.

