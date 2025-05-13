Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της δίκης του μεγιστάνα της μουσικής Σον «Ντίντι» Κομπς στη Νέα Υόρκη.

Ο ράπερ, ο οποίος κατηγορείται για σωματεμπορία και εκβιασμό, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Το βίντεο της επίθεσης στο ξενοδοχείο

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της διαδικασίας, προβλήθηκε ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε τον Κομπς να πετάει στο έδαφος την τότε κοπέλα του Κασσάνδρα Βεντούρα, μια επίδοξη καλλιτέχνιδα χιπ χοπ γνωστή ως Cassie, σε ένα ξενοδοχείο του Λος Άντζελες το 2016 και να την κλωτσάει καθώς προσπαθούσε να μπει σε ασανσέρ.

Φορώντας μόνο μια πετσέτα, ο Κομπς εθεάθη στη συνέχεια να αρπάζει τα υπάρχοντα της Βεντούρα και να τη σέρνει στον διάδρομο. Την άφησε για λίγο πριν επιστρέψει και πετάξει ένα βάζο προς το μέρος της, θρυμματίζοντάς το.

Ο Κομπς ζήτησε συγγνώμη μετά την πρώτη μετάδοση του βίντεο στο CNN πέρυσι. Η Βεντούρα αναμένεται να καταθέσει σήμερα Τρίτη.

Η μητέρα του Σον «Ντίντι» Κομπς φθάνει στο δικαστήριο

Λεπτομέρειες για το πάρτι "freak off"

Στις αρχικές δηλώσεις τους, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Κομπς παρέσυρε γυναίκες και τις ανάγκασε να συμμετέχουν σε ημερήσια σεξουαλικά πάρτι με ναρκωτικά και στη συνέχεια τις εκβίασε με βίντεο που κατέγραψε.

Η εισαγγελέας Έμιλι Τζόνσον δήλωσε ότι οι μάρτυρες θα καταθέσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πάρτι, γνωστά ως «Freak Offs».

«Θα σας διηγηθούν μερικές από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες της ζωής τους. Τις μέρες που πέρασαν σε δωμάτια ξενοδοχείων, υπό την επήρεια ναρκωτικών, ντυμένοι με κοστούμια για να πραγματοποιήσουν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις του κατηγορουμένου», είπε η Τζόνσον.

«Συναινετικές σχέσεις»

Η δικηγόρος υπεράσπισης του Κομπς, Teny Geragos, δήλωσε στους ενόρκους ότι οι σεξουαλικές επαφές που περιέγραψαν οι εισαγγελείς έγιναν μεταξύ «συναινούντων ενηλίκων».

«Αυτή η υπόθεση αφορά εθελοντικές επιλογές που έγιναν από ικανούς ενήλικες σε συναινετικές σχέσεις», δήλωσε η Geragos κατά την εναρκτήρια δήλωσή της.

Ο Κομπς επιτέθηκε στη Βεντούρα

Ένας στρίπερ, ο Ντάνιελ Φίλιπ, κατέθεσε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τη Βεντούρα έναντι χρημάτων πολλές φορές το 2012 και το 2013, ενώ ο Κομπς παρακολουθούσε και αυνανιζόταν. Περιέγραψε ένα επεισόδιο στο οποίο είπε ότι ο Κομπς πέταξε ένα μπουκάλι αλκοόλ προς την κατεύθυνση της Βεντούρα, την άρπαξε από τα μαλλιά και την έσυρε ουρλιάζοντας στο άλλο δωμάτιο.

Ο Φίλιπ είπε επίσης ότι άκουσε τον Κομπς να φωνάζει και να χαστουκίζει τη Βεντούρα, η οποία έφυγε «συντετριμμένη». «Κυριολεκτικά πήδηξε στην αγκαλιά μου και έτρεμε, σαν να έτρεμε όλο της το σώμα. Ήταν τρομοκρατημένη», είπε ο Φίλιπ.

Τα παιδιά του Σον «Ντίντι» Κομπς φθάνουν στο δικαστήριο

Τα χαμόγελα στο δικαστήριο

Ο Κομπς, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή του Μπρούκλιν από τον Σεπτέμβριο, φορούσε ένα μπεζ πουλόβερ πάνω από ένα λευκό πουκάμισο με σιέλ γραβάτα. Χαμογέλασε στη μητέρα του, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά της αίθουσας του δικαστηρίου μαζί με τα παιδιά του, και της έστειλε ένα φιλί πριν καθίσει στη θέση του με τους δικηγόρους του.

Όταν έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου για μεσημεριανό γεύμα, κούνησε τη γροθιά του και χαμογέλασε στα παιδιά του, ένα από τα οποία σχημάτισε με τα χέρια του το σχήμα της καρδιάς.

Έξω από το δικαστήριο, πλήθη υποστηρικτών του Κομπς και περίεργοι θεατές κατέγραφαν βίντεο στα smartphones τους καθώς συνωστιζόταν με τους δημοσιογράφους για να καταγράψουν τον Κομπς και την οικογένειά του.

