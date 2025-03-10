Σφαγή στη Συρία: Τρόμος στη θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι πληγές του εμφυλίου πολέμου άνοιξαν και πάλι στη Συρία και πυροδότησαν τις χειρότερες συγκρούσεις μετά τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν οι δυνάμεις της ισλαμιστικής οργάνωσης ανταρτών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η αντεπίθεση των πιστών του ανατραπέντος προέδρου στην παράκτια πλευρά της χώρας, όπου κυριαρχεί η θρησκευτική μειονότητα των Αλαουιτών - η ραχοκοκαλιά της υποστήριξης Άσαντ επί δεκαετίες - έφερε χάος σε αρκετές πόλεις και οικισμούς της χώρας, όπως τη Λαττάκεια και την Ταρτούς.

Ομάδες, ΜΚΟ και δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν εκτελέσεις από ένοπλους σουνίτες κατά μελών της σιιτικής αίρεσης της αλαουιτικής μειονότητας, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχαν ή όχι στις συγκρούσεις.

Για κατάσταση τρόμου στην κοινότητα των Αλαουιτών έκανε λόγο ακτιβιστής από τη Λαττάκεια μιλώντας στο BBC. «Δεν γνωρίζουν τι να κάνουν. Δεν υπάρχει ούτε κυβέρνηση, ούτε κράτος για να τους βοηθήσει και να τους προστατεύσει» τόνιζε ενώ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters πλήθος αμάχων βρήκε καταφύγιο στη ρωσική στρατιωτική βάση Χμεϊμίμ. Σύμφωνα δε με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν τη χώρα και περνούν στον Λίβανο.

Σε μόλις τέσσερα 24ωρα ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.300 με τον ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας Αχμάντ αλ-Σάρα να προειδοποιεί για απόπειρες να συρθεί η Συρία σε εμφύλιο και να καλεί σε εθνική ενότητα απευθύνοντας έκκληση για ειρήνη.

Ειδικότερα, όπως τόνιζε, μέσω βίντεο, «απομεινάρια του πρώην καθεστώτος» δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να παραδοθούν αμέσως και ξεκαθάρισε πως η Συρία δεν θα επιτρέψει σε οποιεσδήποτε «εξωτερικές ή εγχώριες δυνάμεις» να τη σύρουν στο χάος ή στον εμφύλιο πόλεμο.

«Να είστε βέβαιοι για τη Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της επιβίωσης. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι μεταξύ των αναμενόμενων προκλήσεων», είχε πει νωρίτερα μιλώντας σε τέμενος χθες, Κυριακή, ενώ ώρες αργότερα το γραφείο της προεδρίας της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Telegram για τη σύσταση ανεξάρτητης επταμελούς επιτροπής με στόχο τη διερεύνηση των βιαιοπραγιών κατά αμάχων, τον εντοπισμό των υπευθύνων και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη.

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η διεθνής κοινότητα.

Ο ΟΗΕ ζητεί άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων, ενώ Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσια ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ήδη η Ουάσιγκτον κάλεσε τις συριακές αρχές να φροντίσουν, ώστε οι – όπως τους χαρακτηρίζει – αυτουργοί των σφαγών των μειονοτικών κοινοτήτων της Συρίας να λογοδοτήσουν.

Με ανακοίνωση του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τους ριζοσπάστες τρομοκράτες, μεταξύ αυτών και τους ξένους τζιχαντιστές, και ξεκαθαρίζει πως η Ουάσιγκτον θα σταθεί στο πλευρό των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, των Δρούζων, των Αλαουιτών αλλά και των Κούρδων.

Από την πλευρά της η Τουρκία είχε ήδη αντιδράσει κάνοντας λόγο για προσπάθειες υπονόμευσης της ενότητας στη χώρα, και χθες από το Αμμάν της Ιορδανίας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα στηρίξει τις προσπάθειες της συριακής κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση ενώ ανακοίνωσε πως από κοινού με την Ιορδανία και το Ιράκ συμφώνησαν για τη σύσταση ενός κοινού μηχανισμού διοίκησης πολέμου και πληροφοριών για την αποτροπή αναζωπύρωσης του Ισλαμικού Κράτους.

