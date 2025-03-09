Συγκρούσεις στη Συρία: Έκκληση για ειρήνη απευθύνει ο αλ Σάρα

Ο ηγέτης της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα απηύθυνε σήμερα έκκληση για ειρήνη, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε εχθροπραξίες, από τις φονικότερες στα 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, μεταξύ των πιστών υποστηρικτών του εκδιωχθέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και των ισλαμιστών κυβερνώντων της χώρας.

Οι συγκρούσεις στη Συρία, οι οποίες σύμφωνα μια ΜΚΟ που παρακολουθεί τις εξελίξεις έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα στις ακτές προπύργιο του Άσαντ.

Μια συριακή πηγή ασφαλείας είπε ότι η ένταση των μαχών έχει μειωθεί περιμετρικά των πόλεων Λατάκια, Τζάμπλα και Μπανιγιάς, την ώρα που δυνάμεις «χτενίζουν» τις ορεινές περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά, όπου εκτιμάται πως κρύβονται 5000 μαχητές σύμμαχοι του Άσαντ.

Ο προσωρινός πρόεδρος Σάρα προέτρεψε τους Σύρους να μην αφήσουν τη θρησκευτική βία να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

«Πρέπει να διατηρήσομε την εθνική ενότητα και την εγχώρια ειρήνη, μπορούμε να ζούμε μαζί», είπε ο Σάρα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, σε μια ομιλία που εκφώνησε σε ένα τέμενος στη γειτονιά των παιδικών του χρόνων, στο Μάζα της Δαμασκού.

«Να είστε βέβαιοι για τη Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της επιβίωσης…. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι μεταξύ των αναμενόμενων προκλήσεων».

Οι αντάρτες των οποίων ηγείται η σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση του Σάρα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ανέτρεψαν την κυβέρνηση Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία, αφήνοντας πίσω ορισμένους από τους στενότερους συμβούλους του και υποστηρικτές, την ώρα που η οργάνωση του Σάρα ηγήθηκε του διορισμού μιας προσωρινής κυβέρνησης και ανέλαβε τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας.

Έπειτα από μήνες σχετικής ηρεμίας μετά την εκδίωξη του Άσαντ, η βία αναζωπυρώθηκε αυτήν την εβδομάδα, καθώς δυνάμεις που συνδέονται με τους νέους ισλαμιστές κυβερνώντες επιχειρούν να καταστείλουν μια ολοένα και διογκούμενη εξέγερση από τη μειονότητα των Αλαουιτών του Άσαντ στις επαρχίες της Μεσογείου Λατάκια και Ταρτούς.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που παρακολουθεί τον πόλεμο, ανέφερε χθες πως περισσότεροι από 1000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις δύο ημέρες των μαχών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 745 ήταν άμαχοι, 125 μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας και 148 μαχητές πιστοί στον Άσαντ.

Σύμφωνα με τον Ράμι Αμπντουλραχμάν, τον επικεφαλής της ΜΚΟ, μεταξύ των αμάχων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά Αλαουίτες.

Ο ίδιος είπε στο Reuters σήμερα πως ο απολογισμός των νεκρών είναι ένας από τους υψηλότερους έπειτα από μία επίθεση με χημικά όπλα από τις δυνάμεις του Άσαντ το 2013, όπου είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι σε ένα προάστιο της Δαμασκού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιωματούχοι της οποίας συναντήθηκαν με τον Σάρα από τότε που εκείνος έγινε ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας, καταδίκασαν «κάθε βία εναντίον αμάχων» και «οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της σταθερότητας και των προοπτικών μιας διαρκούς ειρηνικής μετάβασης» στη Συρία.

