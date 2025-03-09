Σε νέο κύκλο βίας βυθίζεται η Συρία καθώς πάνω από χίλιοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ φιλοκυβερνητικών και δυνάμεων που υποστήριζαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, με τον ηγέτη της χώρας, Άχμεντ αλ Σάρα, να απευθύνει έκκληση για εθνική ενότητα και ειρήνη και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάζει τις εχθροπραξίες.



Η συριακή προεδρία ανακοίνωσε σήμερα τη σύσταση μιας «ανεξάρτητης» επιτροπής προκειμένου να ερευνήσει τις δολοφονίες που λαμβάνουν χώρα στο δυτικό τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των μαχητών που είναι πιστοί στον εκδιωχθέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η συριακή προεδρία διευκρινίζει, σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Telegram, ότι η επιτροπή, που θα αποτελείται από επτά μέλη, θα επιφορτιστεί κυρίως να ερευνήσει «τις βιαιοπραγίες εναντίον αμάχων», να «καθορίσει τους υπεύθυνους» και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη.

Πολλά από τα θύματα ανήκαν στη μειονοτική ομάδα των Αλαουιτών, στην οποία ανήκε και ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ και που κυριαρχούσε στα ανώτατα κλιμάκια των υπηρεσιών ασφαλείας του προηγούμενου καθεστώτος.

Η βία έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα της χώρας από την εκδίωξη του Άσαντ τον Δεκέμβριο, με το υπουργείο Άμυνας να δηλώνει ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονταν σε τμήματα της δυτικής ακτής το πρωί της Κυριακής.

Ενώ οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί μέχρι την Κυριακή, οι περισσότεροι από αυτούς άμαχοι.

Οι μάχες ξεκίνησαν από μια αιματηρή επίθεση την Πέμπτη υποστηρικτών του Άσαντ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στο Τζαμπλέ, κοντά στην πόλη Λατάκια (δυτικά), πρώην προπύργιο του εκδιωχθέντος προέδρου και κέντρο της μειονότητας των Αλαουϊτών, μιας ομάδας του σιιτικού ισλάμ, απ’ όπου προέρχεται η φατρία Άσαντ.

Οι αρχές έστειλαν κατόπιν ενισχύσεις στις επαρχίες Λατάκια και Ταρτούς, στις δυτικές ακτές, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των υποστηρικτών του πρώην προέδρου.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη Συρία, «745 άμαχοι Αλαουίτες σκοτώθηκαν στις παράκτιες περιοχές και τα βουνά της Λατάκιας από τις δυνάμεις ασφαλείας και συμμάχους τους», από την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές υπέρ του Άσαντ έχουν επίσης σκοτωθεί, διευκρίνισε το Παρατηρητήριο, το οποίο κάνει λόγο για «εκτελέσεις βάσει θρησκείας».

Έκκληση αλ Σάρα για ειρήνη

Ο προσωρινός πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα, ο οποίος έχει αποκηρύξει τους δεσμούς του με την αλ-Κάιντα πριν από μία δεκαετία και υποσχέθηκε να προστατεύσει τις μειονότητες και να σχηματίσει μια συμπεριληπτική κυβέρνηση, απηύθυνε έκκληση την Κυριακή για ειρήνη.

Μια συριακή πηγή ασφαλείας είπε ότι η ένταση των μαχών έχει μειωθεί περιμετρικά των πόλεων Λατάκια, Τζάμπλα και Μπανιγιάς, την ώρα που δυνάμεις «χτενίζουν» τις ορεινές περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά, όπου εκτιμάται πως κρύβονται 5000 μαχητές σύμμαχοι του Άσαντ.

Ο προσωρινός πρόεδρος Σάρα προέτρεψε τους Σύρους να μην αφήσουν τη θρησκευτική βία να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

«Πρέπει να διατηρήσομε την εθνική ενότητα και την εγχώρια ειρήνη, μπορούμε να ζούμε μαζί», είπε ο Σάρα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, σε μια ομιλία που εκφώνησε σε ένα τέμενος στη γειτονιά των παιδικών του χρόνων, στο Μάζα της Δαμασκού.

«Να είστε βέβαιοι για τη Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της επιβίωσης…. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι μεταξύ των αναμενόμενων προκλήσεων».

Οι αντάρτες των οποίων ηγείται η σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση του Σάρα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ανέτρεψαν την κυβέρνηση Άσαντ τον Δεκέμβριο. Ο Άσαντ διέφυγε στη Ρωσία, αφήνοντας πίσω ορισμένους από τους στενότερους συμβούλους του και υποστηρικτές, την ώρα που η οργάνωση του Σάρα ηγήθηκε του διορισμού μιας προσωρινής κυβέρνησης και ανέλαβε τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας.

Καταδικάζουν οι ΗΠΑ: Πρέπει να λογοδοτήσει η προσωρινή κυβέρνηση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «καταδικάζει τους ριζοσπάστες Ισλαμιστές τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων των ξένων τζιχαντιστών, που δολοφόνησαν ανθρώπους στη δυτική Συρία» και εξέφρασε την υποστήριξή του στις μειονότητες της χώρας.

«Οι προσωρινές αρχές της Συρίας πρέπει να λογοδοτήσουν τους υπεύθυνους για αυτές τις σφαγές εναντίον των μειονοτήτων της χώρας,» τόνισε ο Ρούμπιο.

ΟΗΕ: Οι δολοφονίες αμάχων πρέπει να σταματήσουν αμέσως

Οι δολοφονίες αμάχων στη Συρία «πρέπει να σταματήσουν αμέσως», ζήτησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, διευκρινίζοντας πως λαμβάνουν «άκρως ανησυχητικές» πληροφορίες που κάνουν λόγο για ολόκληρες οικογένειες που δολοφονούνται στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

«Οι δολοφονίες αμάχων στις παράκτιες ζώνες στη βορειοδυτική Συρία πρέπει να σταματήσουν, αμέσως», είπε ο Φόλκερ Τουρκ, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ένα δελτίο Τύπου.

Πηγή: skai.gr

