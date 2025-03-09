Η στρατηγική του Κιέβου απέναντι στην Ουάσινγκτον αλλάζει ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών στο στη Σαουδική Αραβία, καθώς προτεραιότητα της Ουκρανίας αποτελεί πλέον η επαναφορά της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ ενώ η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας έπεται σε δεύτερο χρόνο.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας το Κίεβο αναμένεται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η Ουκρανία θα προσπαθήσει να πείσει τις ΗΠΑ να επαναφέρουν την υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών και της στρατιωτικής βοήθειας στις κρίσιμες διμερείς συνομιλίες που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα, προσπαθώντας να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί μία γρήγορη λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με τους Financial Times.

Αλλαγή στρατηγικής

Αξιωματούχοι που είναι ενημερωμένοι για τις προετοιμασίες των διαπραγματεύσεων στη Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι το Κίεβο σχεδιάζει να προτείνει μια μερική κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία στις επιθέσεις με drones και πυραύλους και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με την ελπίδα ότι η πρόοδος των συνομιλιών θα οδηγήσει στην ανάκληση της απόφασης της Ουάσινγκτον για παύση της ανταλλαγής πληροφοριών και παροχής όπλων.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα, την ώρα που τα ουκρανικά στρατεύματα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το ρωσικό έδαφος που είχαν καταλάβει πέρυσι στην περιοχή του Κουρσκ μετά την παύση της υποστήριξης από τις ΗΠΑ.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα επικεντρωθεί βραχυπρόθεσμα στην αποκατάσταση των σχέσεών του με τις ΗΠΑ, ενώ δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Κίεβο βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες για την εκεχειρία ως αντάλλαγμα για την επανέναρξη της στρατιωτικής και πληροφοριακής βοήθειας.

«Ο στόχος οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων μεταξύ των ουκρανικών και αμερικανικών αρχών στη Σαουδική Αραβία θα είναι, μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η επανέναρξη της βοήθειας», δήλωσε αργά την περασμένη εβδομάδα ο Φεντίρ Βενισλάφσκι, Ουκρανός βουλευτής από το κόμμα του Ζελένσκι και μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα βρίσκεται στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη για τις συνομιλίες, με στόχο «την προώθηση του σχεδίου του προέδρου να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας», σύμφωνα με εκπρόσωπο.

Σε δηλώσεις του στο Fox News την Κυριακή, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, αλλά δήλωσε σίγουρος ότι σύντομα θα υπογραφεί μια συμφωνία για τα ορυκτά με το Κίεβο.

Αρνήθηκε τις επικρίσεις ότι είχε δείξει συγκριτικά ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα, την οποία απείλησε με κυρώσεις την περασμένη εβδομάδα μετά την αναστολή της βοήθειας στην Ουκρανία. «Κανείς δεν έχει υπάρξει πιο σκληρός με τη Ρωσία από τον Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε.

Η πίεση των ΗΠΑ προς το Κίεβο έχει αναγκάσει την κυβέρνηση του Ζελένσκι να προσαρμόσει τη στάση της μετά την καταστροφική συνάντηση της 28ης Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο.

«Οι τακτικές έχουν αλλάξει», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής, Βολοντίμιρ Φεντσένκο, από το Κίεβο. «Τώρα το πιο σημαντικό είναι να ομαλοποιήσουμε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και, ενώ προηγουμένως το σχέδιο ήταν να εξασφαλίσουμε πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και έπειτα να πιέσουμε για εκεχειρία, είναι πλέον προφανές ότι αυτό δεν θα συμβεί με αυτή τη σειρά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο Τραμπ λέει ότι η Ουκρανία δεν θέλει ανακωχή, οπότε ο στόχος για εμάς είναι να δείξουμε στις ΗΠΑ ότι είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ξεκινήσουμε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι είπε στους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι ήθελε να υπογράψει μια γενική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω, πιο λεπτομερείς συμφωνίες σχετικά με τα ορυκτά και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουκρανίας

Η ευρύτερη συμφωνία θα ξεκινήσει με τη διακοπή των αεροπορικών επιθέσεων, των επιχειρήσεων στη θάλασσα και των επιθέσεων σε υποδομές ενέργειας και άλλες πολιτικές υποδομές.

Θα συνεχιστεί με ανταλλαγές κρατουμένων και την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που έχουν απαγάγει οι ρωσικές αρχές ως μέτρα που αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα πετάξει στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τις διαπραγματεύσεις στη Τζέντα να ξεκινούν την επόμενη ημέρα.

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, θα ηγηθεί της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροβ και τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Παβλό Πάλισα να συμμετέχουν επίσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες και το Κίεβο «εργάζονται πολύ, πολύ στενά μαζί».

Ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι περίπου 20 χώρες, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν τη "συμμαχία των προθύμων" για να υποστηρίξουν την Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να δεσμευτεί για την υποστήριξη των ΗΠΑ σε αυτή τη δύναμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξοργίστηκε την περασμένη εβδομάδα όταν ο Ουκρανός ομόλογός του ανέφερε ότι η συμφωνία για το τέλος του πολέμου είναι ακόμα πολύ μακριά. "Αν κάποιος δεν θέλει να κάνει συμφωνία, αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι γύρω για πολύ", είπε αργότερα ο Τραμπ.

Αλλά το Κίεβο δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να εμπλέξει τις ΗΠΑ με κάποιο τρόπο στην εφαρμογή οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν μιλήσει με τους Ουκρανούς ομολόγους τους εν όψει των διαπραγματεύσεων.

Τι θα προτείνει το Κίεβο για εγγυήσεις ασφαλείας

Αναφέρουν ότι η πρόταση των Ουκρανών για εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσε να περιλαμβάνει, και όχι μόνο, τη χρήση αμερικανικών δορυφόρων ή πληροφοριών σημάτων για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα NBC ανέφερε την Κυριακή ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η συμφωνία για τα ορυκτά δεν θα είναι αρκετή για να επαναφέρει την αρωγή και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Πρόσθεσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήθελε επίσης ο Ζελένσκι να αλλάξει τη στάση του σχετικά με τις ειρηνικές συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων υποχωρήσεων όπως η παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία και να προχωρήσει σε εκλογές στην Ουκρανία ή ακόμα και να παραιτηθεί από την προεδρία.

"Η Ουκρανία ζητά ειρήνη από την πρώτη στιγμή αυτού του πολέμου", έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X το Σάββατο. "Οι ρεαλιστικές προτάσεις είναι στο τραπέζι. Το κλειδί είναι να προχωρήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά."

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι "κάποια μορφή ανακωχής είναι απολύτως απαράδεκτη" χωρίς μια "τελική συμφωνία".



Πηγή: skai.gr

