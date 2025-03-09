Φιντάν: Προβοκάτσια κατά της συριακής κυβέρνησης η κλιμάκωση των συγκρούσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε "προβοκάτσια" κατά της συριακής κυβέρνησης την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία.
Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σχετικά με τις επιθέσεις κατά των Αλαουιτών στη Λατάκια της Συρίας: "Βλέπουμε ότι η πολιτική που εφαρμόζει χωρίς καμία πρόκληση η συριακή κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες εκτροχιάζεται από μια προβοκάτσια".
Πηγή: skai.gr
