Φιντάν: Προβοκάτσια κατά της συριακής κυβέρνησης η κλιμάκωση των συγκρούσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε "προβοκάτσια" κατά της συριακής κυβέρνησης την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σχετικά με τις επιθέσεις κατά των Αλαουιτών στη Λατάκια της Συρίας: "Βλέπουμε ότι η πολιτική που εφαρμόζει χωρίς καμία πρόκληση η συριακή κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες εκτροχιάζεται από μια προβοκάτσια".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.