Πράκτορες της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνέλαβαν έναν Παλαιστίνιο φοιτητή που είχε διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στις περυσινές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο των εργαζόμενων φοιτητών.

Ο φοιτητής Μαχμούντ Χαλίλ της Σχολής Διεθνών και Δημόσιων Υποθέσεων του πανεπιστημίου συνελήφθη από πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ χθες, Σάββατο, στην κατοικία του στο πανεπιστήμιο, ανέφερε σε δήλωσή του το συνδικάτο Student Workers of Columbia.

Ο Χαλίλ ήταν ένας από τους κορυφαίους διαπραγματευτές με τη διοίκηση της σχολής για λογαριασμό των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών φοιτητών, μερικοί από τους οποίους είχαν στήσει πέρυσι καταυλισμό με σκηνές στο χώρο του Κολούμπια και τον Απρίλιο είχαν καταλάβει για αρκετές ώρες ένα ακαδημαϊκό κτίριο, πριν η αστυνομία εισβάλει στην πανεπιστημιούπολη για να τους συλλάβει. Ο Χαλίλ δεν ήταν στην ομάδα που είχε καταλάβει το κτίριο, όμως ήταν μεσολαβητής ανάμεσα στην πρυτανεία και τους διαδηλωτές.

Η σύλληψη του Χαλίλ φαίνεται πως είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες του Τραμπ να εκπληρώσει την υπόσχεσή του ότι θα επιδιώξει την απέλαση μερικών ξένων φοιτητών οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα διαμαρτυρίας.

Η σύζυγος του Χαλίλ είναι αμερικανίδα πολίτης και ο ίδιος έχει πράσινη κάρτα μόνιμου κατοίκου, διευκρίνισε το συνδικάτο. Σήμερα παραμένει υπό κράτηση. Η σύζυγος του Χαλίλ αρνήθηκε να σχολιάσει μέσω ενός συμφοιτητή του.

Εκπρόσωπος του Κολούμπια δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο εμποδίζεται από το νόμο να γνωστοποιήσει πληροφορίες για μεμονωμένους φοιτητές.

Εκπρόσωποι του Τραμπ, του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας και του υπουργείου Εξωτερικών, που επιβλέπει το σύστημα θεωρήσεων εισόδου της χώρας, δεν απάντησαν σε ερωτήσεις. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής σαφές για ποιούς λόγους οι πράκτορες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας συνέλαβαν τον Χαλίλ.

Σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς χθες, Σάββατο, λίγες ώρες πριν συλληφθεί, σχετικα με τις επικρίσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Κολούμπια, ο Χαλίλ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι έχει στοχοθετηθεί από την κυβέρνηση επειδή μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

