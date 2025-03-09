Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην κομητεία Λάνκαστερ, στην Πενσυλβάνια, το απόγευμα της Κυριακής.

Το αεροπλάνο κατέπεσε στην πόλη Manheim και τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή. Η Αστυνομική Υπηρεσία της πόλης Λάνκαστερ επιβεβαίωσε την πτώση του αεροπλάνου, αλλά δεν μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα, με το CNN ωστόσο να αναφέρει ότι αρκετά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο.

Crews responded to a plane crash in Manheim Township, Lancaster County, Pennsylvania, on Sunday, March 9, 2025, near Fairview Drive and Meadowview Court. Emergency officials have not yet confirmed the severity of injuries. The situation is developing pic.twitter.com/NrogD4iCvj — Geopoliti𝕏 (@DalioTroy) March 9, 2025

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι πέντε άτομα επέβαιναν στο μονοκινητήριο Beechcraft Bonanza. Η υπηρεσία δήλωσε ότι θα ερευνήσει το ατύχημα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία FlightAware, το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάνκαστερ στις 15:26 (τοπική ώρα) και κατευθυνόταν προς το Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο.

BREAKING:



**”Shocking Plane Crash Rocks Pennsylvania: Ambulances Race to Save Lives in Fiery Chaos!"**



A light aircraft crashed into a residential area in Manheim Township, Pennsylvania, near Lancaster Airport today, March 9, 2025, sparking a massive emergency response. Medics… pic.twitter.com/SnkKIiWfW4 — Mila Joy (@MilaLovesJoe) March 9, 2025

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Josh Shapiro, ανέφερε στο X (πρώην Twitter) ότι η Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια βοηθά τους διασώστες στο σημείο.



Πηγή: skai.gr

