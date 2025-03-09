Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Πενσυλβάνια - Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων - Δείτε βίντεο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι πέντε άτομα επέβαιναν στο μονοκινητήριο Beechcraft Bonanza

αεροσκάφος

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην κομητεία Λάνκαστερ, στην Πενσυλβάνια, το απόγευμα της Κυριακής. 

Το αεροπλάνο κατέπεσε στην πόλη Manheim και τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή. Η Αστυνομική Υπηρεσία της πόλης Λάνκαστερ επιβεβαίωσε την πτώση του αεροπλάνου, αλλά δεν μπορούσε να δώσει πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα, με το CNN ωστόσο να αναφέρει ότι  αρκετά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι πέντε άτομα επέβαιναν στο μονοκινητήριο Beechcraft Bonanza. Η υπηρεσία δήλωσε ότι θα ερευνήσει το ατύχημα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία FlightAware, το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάνκαστερ στις 15:26 (τοπική ώρα) και κατευθυνόταν προς το Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Josh Shapiro, ανέφερε στο X (πρώην Twitter) ότι η Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια βοηθά τους διασώστες στο σημείο. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος συντριβή Πενσυλβάνια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark