Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάντερ Βούτσιτς δήλωσε σήμερα ότι ποτέ δεν θα συμφωνούσε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης για παράνομους μετανάστες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σερβικό έδαφος και ότι δεν του το ζήτησαν οι πρωθυπουργοί των χωρών μελών της ΕΕ, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Το γραφείο της σλοβακικής κυβέρνησης ανακοίνωσε χθες ότι τα εξωτερικά κέντρα για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεγόμενα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, θα μπορούσαν να είναι μια «καινοτόμα λύση» για την παράνομη μετανάστευση.

«Δεν συζητήθηκε και ποτέ δεν πέρασε απ το μυαλό μου ότι η Σερβία θα γίνει ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης» δήλωσε ο Βούτσιτς μετά τη συνάντηση του με τον Βίκτορ Όρμπαν και το Ρόμπερτ Φίτσο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.