Τα στρατεύματα της 3ης Ταξιαρχίας αντιμετώπισαν τρομοκράτες και εξάλειψαν απειλές για τις ισραηλινές κοινότητες στο νότιο Λίβανο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

«Οι καλύτεροι μας άνθρωποι έπεσαν εδώ, αλλά εμείς σηκώσαμε το κεφάλι ψηλά και συνεχίσαμε να πολεμάμε και να είμαστε προσηλωμένοι στην αποστολή», δήλωσε ο διοικητής του 89ου Τάγματος,

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τις τελευταίες εβδομάδες, η Ομάδα Μάχης 3ης Ταξιαρχίας, υπό τη διοίκηση της 91ης Μεραρχίας, διεξάγει περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιδρομές στο νότιο Λίβανο. «Τα στρατεύματα αντιμετώπισαν και εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες, εντόπισαν εκατοντάδες όπλα και διέλυσαν τρομοκρατικές υποδομές», σημειώνουν ενδεικτικά.

Πηγή: skai.gr

