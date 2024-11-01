O πρώην αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε πως αρκετές ήταν οι γυναίκες που του την είχαν πέσει κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Pivot Podcast , ο 63χρονος Ομπάμα, μίλησε στους πρώην παίκτες του NFL, Channing Crowder, Ryan Clark και Fred Taylor σχετικά με την «κάπως ακατάλληλη» προσοχή που έλαβε από τις γυναίκες την περίοδο που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και τι τον κράτησε στον «ίσιο δρόμο».

«Όταν πήρα ντραφτ στο NFL, έγινα λίγο πιο χαριτωμένος», είπε ο Crowder, πρώην οπαδός των Miami Dolphins, ο οποίος στη συνέχεια ρώτησε αν ο πρώην πρόεδρος είχε επίσης αυξημένη γυναικεία προσοχή μετά την ορκωμοσία του στο Οβάλ Γραφείο.

«Η αλήθεια είναι ότι εσείς ως παίκτες του NFL και γενικά οι αθλητές... γίνεστε διάσημοι νέοι, σε μια εποχή που η προσοχή για την οποία μιλάτε μπορεί να είναι κολακευτική, διασκεδαστική», είπε. «Όταν οι άνθρωποι ήξεραν πραγματικά ποιος ήμουν, ήμουν 43 ετών. Ήμουν παντρεμένος, είχα δύο παιδιά, είχα πάει για ψώνια, είχα πλύνει το αυτοκίνητό μου. Ήμουν κανονικός τύπος με αυτή την έννοια ».

«Αυτό το είδος της προσοχής, όταν το εισέπραξα, δεν ενέδωσα. Υπάρχουν στιγμές που οι γυναίκες είχαν ενεργήσει με κάπως ακατάλληλους τρόπους. Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με γυναίκες να μου πιάνουν τα οπίσθια και εκείνη την εποχή ήμουν πρόεδρος», είπε.

Ο πρώην πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι γυναίκες που τον είχαν αιφνιδιάσει δυσάρεστα ήταν οι πιο μεγάλης ηλικίας, οπότε οι μυστικές υπηρεσίες δεν είχαν αναλάβει δράση.

Εν μέσω της εκτίναξης της φήμης στα ύψη, ο Ομπάμα είπε ότι η αφοσίωσή του στην οικογένειά του είναι αυτή που τον κράτησε προσγειωμένο.

«Η σύζυγός μου είναι τόσο εξαιρετική γυναίκα, τόσο καταπληκτική σύντροφος, που προσπαθείς να μείνεις συγκεντρωμένος, να μένεις στην ευθεία. Και επίσης, κοιτάξτε, τα παιδιά αλλάζουν τη ζωή σας. Η ιδέα να απογοητεύσετε τα παιδιά σας είναι κάτι που, δεν θα το κάνω» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.