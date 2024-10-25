Φον Ντερ Λάιεν: Μεγάλη πρόοδος της Σερβίας στην ευρωπαϊκή της πορεία

Την αφοσίωση του στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατά την συνάντηση που είχε σήμερα στο Βελιγράδι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας είναι καίριας σημασίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη και θα είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν την πορεία ευελπιστώντας ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα» διαβεβαίωσε ο Βούτσιτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την κα. Φον Ντερ Λάιεν. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για να ανοίξει μέχρι το τέλος του έτους το Κεφάλαιο 3 στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η Σερβία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μάρτιο του 2012. Ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο του 2014, αλλά από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν έχει ανοίξει κανένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο.

Ο Πρόεδρος της Σερβίας αν και επανέλαβε πολλές φορές, στην συνέντευξη Τύπου ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί προτεραιότητα ανέφερε επίσης ότι «η Σερβία θα διατηρήσει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις και με άλλες χώρες» εννοώντας, προφανώς, την Ρωσία και την Κίνα.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε από τη Σερβία «πολύ μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις διακηρύξεις εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ».

Η Σερβία αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα ξανανοίξει η πρεσβεία της Σερβίας στο Κίεβο που είχε κλείσει, για λόγους ασφαλείας του προσωπικού, τον Μάρτιο του 2022.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Σερβία έκανε την μεγαλύτερη πρόοδο στη διαδικασία ένταξης» και ότι υπάρχει «σταθερή βάση για να καταστεί μέλος της ΕΕ".

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχολίασε επίσης και το γεγονός ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν μετέβη στο Καζάν της Ρωσίας για να συμμετάσχει στην σύνοδο του BRICS.

«Η άφιξη στη Σερβία προχθές των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Πολωνίας όπως και η παρουσία μου εδώ σήμερα αποτελούν σαφή ένδειξη ότι το μέλλον της Σερβίας είναι στην ΕΕ, όπου θα απολαμβάνει τα δικαιώματα και τις αξίες της ένταξης στην Ένωση» δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν. Ενώ συμπλήρωσε με νόημα ότι «η απόφαση του Βούτσιτς να συναντηθεί με τους ευρωπαίους ηγέτες και όχι να πάει κάπου αλλού, μιλάει από μόνη της».

Σημειώνεται ότι ο Σέρβος πρόεδρος είχε προσκληθεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στην σύνοδο του BRICS ωστόσο επικαλέστηκε την συνάντηση με τους πρωθυπουργούς Κυριάκο Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τουσκ για να μην μεταβεί. Η Σερβία ωστόσο εκπροσωπήθηκε στο Καζάν από τέσσερεις υπουργούς.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα το απόγευμα είχε προγραμματισμένη συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς ωστόσο ακύρωσε την συνάντηση αυτή διότι ο Σέρβος πρωθυπουργός, νωρίς το μεσημέρι, υποδέχθηκε τον Ρώσο υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ.

«Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού της Σερβίας με τον υπουργό Οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας η πρόεδρος της Επιτροπής θεώρησε ότι δεν υπήρχαν λόγοι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό» αναφέρει το γραφείο της ΕΕ στο Βελιγράδι.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αύριο ολοκληρώνει την περιοδεία της στα Δυτικά Βαλκάνια με την επίσκεψη στο Κόσοβο και το Μαυροβούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

