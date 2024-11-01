Το Ισραήλ ενισχύει συνεχώς την αεράμυνά του και ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία εντός ενός έτους το αμυντικό του σύστημα λέιζερ «Iron Beam» λέγοντας ότι θα φέρει «μια νέα εποχή πολέμου».

Το εβραϊκό κράτος ξόδεψε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες αυτή την εβδομάδα με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems, αρχιτέκτονα του Iron Dome και την στρατιωτική εταιρεία Elbit Systems.

Με το Iron Beam, στοχεύει να χρησιμοποιήσει λέιζερ υψηλής ισχύος για να αντιμετωπίσει μια σειρά βλημάτων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, drones, ρουκετών και όλμων, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

«Προαναγγέλλει την αρχή μιας νέας εποχής στον πόλεμο», δήλωσε ο Eyal Zamir, γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, σε δήλωση αυτή την εβδομάδα. «Η αρχική ικανότητα του επίγειου συστήματος λέιζερ… αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός ενός έτους», είπε.

Το Ισραήλ αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα πρώτυπο της Iron Beam το 2021 και από τότε εργάζεται για να το θέσει σε λειτουργία.

Οι ειδικοί λένε ότι η Iron Beam θα μπορούσε να είναι ένα πρόσθετο στρώμα άμυνας για το Ισραήλ, τόσο από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και κόστους.

Πώς λειτουργεί;

Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα λέιζερ υψηλής ισχύος που είναι τοποθετημένο στο έδαφος. Με εμβέλεια από εκατοντάδες μέτρα έως αρκετά χιλιόμετρα, το λέιζερ θερμαίνει το κέλυφος του στόχου σε ευάλωτες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα ή της κεφαλής του, μέχρι να καταρρεύσει το βλήμα.

Αυτό είναι διαφορετικό από τα παραδοσιακά μέσα του Ισραήλ για την καταστροφή πυραύλων και ρουκετών, όπου το ραντάρ χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μιας εισερχόμενης απειλής και στη συνέχεια εκτοξεύεται ένας πύραυλος αναχαίτισης για να καταστρέψει το βλήμα στον αέρα.

Σε σύγκριση με το Iron Dome, μια ασπίδα λέιζερ θα ήταν φθηνότερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική, λένε οι ειδικοί.

Κάθε πύραυλος αναχαίτισης Iron Dome εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια, αν όχι περισσότερο, σύμφωνα με τους ειδικούς. Το Ισραήλ εκτοξεύει δύο πυραύλους ανά αναχαίτιση, δήλωσε στο CNN ο Yehoshua Kalisky, ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) στο Τελ Αβίβ.

Η Rafael Advanced Defense Systems, η οποία βοηθά στην παραγωγή της Iron Beam, είπε ότι ένα αμυντικό σύστημα λέιζερ έχει «σχεδόν μηδενικό κόστος ανά αναχαίτιση».

Το σύστημα λέιζερ θα είναι πιο αποτελεσματικό ενάντια στα drones, λένε οι ειδικοί, τα οποία το Iron Dome του Ισραήλ έχει επανειλημμένα αποτύχει να αναχαιτίσει.

Ενώ ο Iron Dome του Ισραήλ αναχαιτίζει και καταστρέφει τα περισσότερα βλήματα, έχει σχεδιαστεί κυρίως για την αντιμετώπιση πυραύλων και ρουκετών, όχι drones. Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) είναι μικρά, ελαφριά και έχουν χαμηλή ανίχνευση από τα ραντάρ, πράγμα που σημαίνει ότι τα συστήματα ραντάρ του Ισραήλ δεν θα τα ανιχνεύουν πάντα με τον τρόπο που εντοπίζουν πυραύλους, που είναι μεγαλύτεροι, είπαν οι ειδικοί. Τα drones επίσης δεν έχουν πάντα καθορισμένο προορισμό και μπορεί να αλλάξουν κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το σύστημα λέιζερ θα είναι πολύ αποτελεσματικό ενάντια στα drones, είπε ο Kalisky. Το λέιζερ θα μπορεί να «θερμαίνει και να καταστρέφει» αποτελεσματικά τα drones και τα UAV.

Ποιος άλλος διαθέτει τεχνολογία με τη χρήση λέιζερ;

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει δοκιμάσει όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας που μπορούν να καταστρέψουν αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πτήσης και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε πρόσφατα ένα όπλο με λέιζερ που ονομάζεται DragonFire που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενάντια σε εναέριες απειλές. Το Πεντάγωνο είπε επίσης ότι η Κίνα και η Ρωσία αναπτύσσουν λέιζερ που θα μπορούσαν να στοχεύουν δορυφόρους.

Δεν είναι σαφές εάν το Ιράν έχει αναπτύξει δικό του αμυντικό σύστημα λέιζερ. Το 2022, το Ιράν δήλωσε ότι «ήταν ικανό να κατασκευάσει όπλα λέιζερ για να υπερασπιστεί… ευαίσθητες περιοχές», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν, ωστόσο, είναι ύποπτο ότι διαθέτει το κινεζικής κατασκευής όπλο λέιζερ, το «Silent Hunter », λένε οι ειδικοί, προσθέτοντας ότι το λέιζερ δεν είναι τόσο υψηλής ισχύος όσο αυτά που σχεδιάστηκαν για το Iron Beam.

Τα μειονεκτήματα του Iron Beam

Ωστόσο, το Iron Beam έχει και τα μειονεκτήματά του. Το σύστημα λέιζερ δε θα μπορεί να λειτουργεί καλά σε συννεφιασμένο, βροχερό ή μουντό καιρό, λένε οι ειδικοί, προσθέτοντας ότι αυτό μειώνει την ικανότητα του λέιζερ να περάσει από την ατμόσφαιρα και να φτάσει στο στόχο του. Το σύστημα απαιτεί επίσης μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Οι φιλοδοξίες του έργου και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα παραμένουν επίσης ασαφή.

Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ότι για να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους με αυτήν την τεχνολογία λέιζερ, οι κυβερνήσεις χρειάζονταν πάντα δισεκατομμύρια δολάρια και δεκαετίες έρευνας, είπε ο Bruchmann.

Ο Kalisky του INSS είπε ότι, αν και δεν είναι σαφές εάν το Iron Beam θα είναι πράγματι ένας «εναλλακτικός παίκτης» για το Ισραήλ, θα εξακολουθεί να είναι «άλλο ένα στρώμα άμυνας», προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα είναι πιο αποτελεσματικό ενάντια σε drones και μικρής εμβέλειας ρουκέτες και πυραύλους. Μπορεί όμως να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικό κατά των βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ειδικοί λένε ότι η Iron Beam θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για περαιτέρω επιθέσεις από το Ιράν και τις λοιπές χώρες.

skai.gr

