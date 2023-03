Θαύμα στα ερείπια: Σκύλος βγήκε ζωντανός 23 ημέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία - Βίντεο

Ο Άλεξ, ένας μεγαλόσωμος, μαλλιαρός σκύλος με ανοιχτόχρωμα μάτια, ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια 23 ημέρες μετά τον σεισμό που κατέστρεψε τη μεγάλη πόλη στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Άλεξ είχε εγκλωβιστεί σε πλάκες τσιμέντου που είχαν σχηματίσει κάτι σαν λάκκο όταν κατέρρευσαν από τον σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε την 6η Φεβρουαρίου λίγο μετά τις 04:00 το πρωί, σύμφωνα με εικόνες από τη διάσωσή του, που μεταδόθηκαν από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Ο ιδιοκτήτης του, ο Μουράτ Αριτζί, ο οποίος τον άκουσε να γαυγίζει, ειδοποίησε ομάδα διασωστών που είχε σταλεί από τον δήμο του Ικονίου, στην κεντρική Τουρκία.

"Άλεξ, έλα σκυλάκι μου», ακούγονται να λένε οι διασώστες στο βίντεο.

