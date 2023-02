Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από νέο σεισμό 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία- Κατέρρευσαν κτίρια και εργοστάσιο (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες έχουν τραυματισθεί μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών που έπληξε σήμερα την τουρκική επαρχία της Μαλάτια προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (Afad).

«Ενας συμπολίτης μας δυστυχώς έχασε την ζωή του, 69 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γιουνούς Σεζέρ.

Περί τα τριάντα κτίρια κατέρρευσαν από την σημερινή μετασεισμική δόνηση.

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της δόνησης δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ένας πατέρας και η κόρη του που προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν προσωπικά αντικείμενα στο σπίτι τους είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ενός από τα κτίρια που κατέρρευσαν.

«Κτίρια κατέρρευσαν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν σπεύσει επιτόπου», ανακοίνωσε η Afad στο Twitter.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12.04 τοπική ώρα, σύμφωνα με την Afad.

Η επαρχία της Μαλάτια επλήγη από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σκότωσε 44.374 , σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Ο σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών, κατέστρεψε 170.000 κτίρια σε 11 τουρκικές επαρχίες και έπληξε και την γειτονική Συρία.

Από τις 6 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί περί τις 10.000 μετασεισμικές δονήσεις στην Τουρκία, σύμφωνα με την Afad.

BREAKING:There was an earthquake of magnitude 5.6 in Malatya, a province in eastern Turkey.



There were several dozen buildings destroyed in Yeşilyurt and surrounding areas as a result of the tremors. 1 person was killed and 69 residents were injured, according to official dates. pic.twitter.com/YEP8cTMQZY