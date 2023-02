Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία - Πανικός στους κατοίκους

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών καταγράφηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ώρα Ελλάδας στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός με το εστιακό βάθος της δόνησης να τοποθετείται στα 10 χιλιόμετρα.

A magnitude 5.5 #earthquake struck Central #Turkey , the European-Mediterranean Seismological Center says. https://t.co/LJ4z38FrU0 pic.twitter.com/nfXCnsTrTc

Λίγο αργότερα, ο σεισμός αναθεωρήθηκε στα 5,2 Ρίχτερ.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.0 || 17 km NE of #Emirgazi (#Turkey) || 2 min ago (local time 13:27:09). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/O2N3hEsrgj