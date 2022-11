Ισχυρή σεισμική δόνηση 6 βαθμών στο Ελ Σαλβαδόρ το πρωί

Ισχυρή σεισμική δόνηση εκτιμώμενου μεγέθους 6 βαθμών έγινε αισθητή τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε τομείς του Ελ Σαλβαδόρ, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε χθες στις 22:26 (τοπική ώρα· σήμερα στις 06:26 ώρα Ελλάδας) με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή στον Ειρηνικό, 37 χιλιόμετρα νότια της Πλάγια Μισάτα (δυτικά) και το εστιακό βάθος να εκτιμάται πως ήταν 41 χλμ., κατά το υπουργείο Εσωτερικών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, που ανέφερε μέσω Twitter πως ο σεισμός ήταν ισχύος 5,9 βαθμών, διαβεβαίωσε με τη σειρά του πως δεν του αναφέρθηκαν ούτε θύματα, ούτε σοβαρές ζημιές, «δόξα τω Θεώ».

