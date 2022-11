Ο Σολτς στο Πεκίνο, οι εταίροι του στα… κάγκελα Κόσμος 06:36, 04.11.2022 linkedin

Ο Όλαφ Σολτς γίνεται ο πρώτος ηγέτης της Δύσης που θα συναντήσει από κοντά τον Σι Τζιπίνγκ, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και ο πρώτος ηγέτης της Ομάδας G7 που θα επισκεφθεί την Κίνα τη στιγμή που ο ηγέτης της εξασφάλισε ήδη την τρίτη του θητεία στο τιμόνι της χώρας.