Σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες την Πέμπτη, ανακοίνωσε η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας.

Ο υπεράκτιος σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων (6 μίλια) και ήταν ανοιχτά της πόλης του Σαν Φρανσίσκο στην επαρχία Λέιτε, ανέφερε σε δελτίο το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS).

Η υπηρεσία προειδοποίησε για ζημιές και μετασεισμούς από την αβαθή δόνηση.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Μπάρνι Κάιγκ, αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, είπε ότι ο σεισμός ήταν σύντομος αλλά ισχυρός.

Ο Κάιγκ είπε ότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές από τον σεισμό.

Οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι στις Φιλιππίνες, οι οποίες βρίσκονται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου εμφανίζονται συχνά ηφαιστειακή δραστηριότητα και σεισμοί.

Πηγή: reuters.com

