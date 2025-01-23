Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), γνωστή επίσης με την ονομασία Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών της, εγγράφεται εκ νέου στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» που καταρτίζεται από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο χθες Τετάρτη.

Ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν είχε αφαιρέσει το κίνημα αυτό, που υποστηρίζεται από το Ιράν, από τον κατάλογο λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2021· κατόπιν, πριν από έναν χρόνο, η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου χαρακτήρισε ξανά τους Χούθι «τρομοκρατική» οργάνωση, πάντως κατατάσσοντάς τη σε κατηγορία που επέσυρε λιγότερο σκληρές κυρώσεις, κάτι που η Ουάσιγκτον δικαιολόγησε την εποχή επικαλούμενη την ανάγκη να συνεχιστεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους στην εμπόλεμη Υεμένη.

«Οι δραστηριότητες των Χούθι απειλούν την ασφάλεια αμερικανών πολιτών και αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στη Μέση Ανατολή, την ασφάλεια των πιο στενών εταίρων μας στην περιοχή, και τη σταθερότητα του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου», ανέφερε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, χαρακτηρίζοντας «αδύναμη» την πολιτική που ασκήθηκε από τον προκάτοχο του κ. Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον, κατά την ανακοίνωση, θα συνεργαστεί με συμμάχους της στην περιοχή για να «εξαλείψει τις δυνατότητες της Ανσάρ Αλλάχ», να σταματήσει τις «επιχειρήσεις» της, να της «στερήσει τους πόρους της» και έτσι να «τερματίσει τις επιθέσεις της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

