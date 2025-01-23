Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη για να επαναλάβει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τον σύμμαχό της, και οι δυο τους συζήτησαν επίσης για το Ιράν και τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του Ρούμπιο με το Ισραήλ από τότε που η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά της τη Δευτέρα. Ο Τραμπ και ο προκάτοχός του, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, υπήρξαν και οι δύο υποστηρικτές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των πολέμων του στη Γάζα και στον Λίβανο.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «η διατήρηση της σταθερής υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Τραμπ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να εργάζεται «ακούραστα» για να βοηθήσει στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η τελευταία αιματοχυσία στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση δεκαετιών πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν οι παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 και παίρνοντας περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η επακόλουθη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε περισσότερους από 47.000 Παλαιστίνιους, λέει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ οδήγησε επίσης σε κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου που το Ισραήλ αρνείται. Η επίθεση εκτόπισε σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας και προκάλεσε κρίση πείνας.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή και οδήγησε στην απελευθέρωση ορισμένων Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα και Παλαιστίνιων αιχμαλώτων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκριναν την αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον διατήρησε την υποστήριξή της, λέγοντας ότι βοηθά τον σύμμαχό της στην άμυνά της ενάντια σε μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως η Χαμάς στη Γάζα, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι αντάρτες Χούτι στην Υεμένη.

«Ο υπουργός μετέφερε επίσης ότι ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τις απειλές που θέτει το Ιράν και να επιδιώξει ευκαιρίες για ειρήνη», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: reuters.com

