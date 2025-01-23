Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι διορίζει τον 74χρονο Άντριου Πούζντερ (Andrew Puzder) - πρώην επικεφαλής της αλυσίδας φαστ-φουντ Hardee’s και Carl’s Jr - ως την επιλογή του για πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2017, στις αρχές της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πάζντερ είχε ονομαστεί υπουργός Εργασίας. Αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί εν μέσω ανησυχιών ότι δεν μπορούσε να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους στη Γερουσία για να επιβεβαιωθεί, εξαιτίας διαφόρων υποθέσεων.

Παραδέχτηκε ιδίως πως απασχολούσε για χρόνια πληρώνοντας μαύρα οικιακή βοηθό, μετανάστρια χωρίς χαρτιά. Ακόμη, η πρώην σύζυγός του τον είχε κατηγορήσει για ενδοοικογενειακή βία, προτού πάντως αποσύρει την καταγγελία αυτή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως δικηγόρου στο Μιζούρι, ο Άντριου Πάζντερ υπήρξε ηγετική μορφή του κινήματος εναντίον του δικαιώματος στην άμβλωση.

Το σκεπτικό του Τραμπ για τον διορισμό του Πούζντερ

«Ο Άντι είναι επιτυχημένος δικηγόρος, επιχειρηματίας, σχολιαστής για οικονομικά θέματα και συγγραφέας», ανέφερε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Το 2000, ονομάστηκε διευθυντής της CKE Restaurants Inc, μητρικής εταιρείας των διεθνών αλυσίδων εστιατορίων Carl’s Jr και Hardee’s. Κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων της θητείας του ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ο Άντι έβγαλε την επιχείρηση από μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, επιτρέποντάς της να επιβιώσει», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως δεν βλέπει ακριβώς με καλό μάτι την ΕΕ και ήδη, μόλις ανέλαβε την εξουσία, ανήγγειλε νέο εμπορικό πόλεμο Ουάσιγκτον-Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι πολύ κακή απέναντί μας. Μας μεταχειρίζεται πολύ άσχημα. Δεν εισάγει ούτε αυτοκίνητά μας, ούτε αγροτικά προϊόντα μας. Στην πραγματικότητα δεν αγοράζει τίποτα σπουδαίο» από τις ΗΠΑ, είπε ο Ρεπουμπλικάνος προχθές, προσθέτοντας πως τα κράτη μέλη της μπορούν επομένως να αναμένουν την επιβολή «τελωνειακών δασμών» από την κυβέρνησή του.

Ήδη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο κ. Τραμπ είχε καταγγείλει επανειλημμένα το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της ΕΕ, παρομοιάζοντας τους 27 με «μικρή Κίνα», που «εκμεταλλεύεται» τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο διορισμός του υπόκειται στην έγκριση της Γερουσίας.

Πηγή: reuters.com

