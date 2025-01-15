Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος ανέφερε πως ευελπιστεί η Μανίλα και η Ουάσιγκτον να διατηρήσουν τη «σθεναρή και δυναμική» σχέση τους κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, που ετοιμάζεται να ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με την Κάμαλα Χάρις, ο κ. Μάρκος «εξέφρασε την αισιοδοξία του ως προς τη διατήρηση της σθεναρής και δυναμικής σχέσης» των δυο χωρών, ιδίως στα πεδία της οικονομίας, της άμυνας και της ασφάλειας.

Ακόμη εξέφρασε την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον και η Μανίλα θα «συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις κοινές αξίες τους και την πρωτοκαθεδρία του διεθνούς δικαίου».

«Η πρόοδος που σημειώσαμε είναι τρομερά ενθαρρυντική και ελπίζουμε να συνεχιστεί», συνεχίζει το κείμενο της προεδρίας των Φιλιππίνων.

Ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε προχθές Δευτέρα τηλεφωνικά με τον Φέρντιναντ Μάρκος και τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα. Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης αυτής, οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στο να παραμείνει «ελεύθερη και ανοικτή» η περιοχή «του Ινδο-Ειρηνικού», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες ενίσχυσαν τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία τους στο πεδίο της ασφάλειας για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην περιοχή και ιδιαίτερα στη Νότια Σινική Θάλασσα, που το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν όλη.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης με τον κ. Μάρκος, η κυρία Χάρις, απηχώντας τον κ. Μπάιντεν, τόνισε την «κρίσιμη φύση» της τριμερούς συνεργασίας αυτής για την προστασία «της ασφάλειας στη Νότια Σινική Θάλασσα».

Η Ουάσιγκτον και η Μανίλα υπέγραψαν αξιοσημείωτα συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών τον Νοέμβριο και οργάνωσαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

