ΗΠΑ: Οι Χούθι έπληξαν εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, χωρίς να υπάρξουν θύματα

Ο ένας από τους δύο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) που εκτόξευσαν χθες Δευτέρα αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V MSC Sky II καθώς βρισκόταν στον Κόλπο του Άντεν το έπληξε, προκαλώντας του ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ο αμερικανικός στρατός.

Χθες «μεταξύ των ωρών 15:50 και 16:15» (σ.σ. ώρες Σανάα· 14:50 και 15:15 ώρες Ελλάδας), «υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν δυο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους από την Υεμένη στον Κόλπο του Άντεν εναντίον του M/V MSC Sky II, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Λιβερίας, ελβετικής ιδιοκτησίας», σημείωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Ο ένας από τους πυραύλους έπληξε το σκάφος προκαλώντας του ζημιά. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί· το πλοίο δεν ζήτησε βοήθεια και συνέχισε την πορεία του».

Στις 20:00 (ώρα Σανάα· 19:00 ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «σε νόμιμη άμυνα» δυο ακόμη ASBΜs των Χούθι που ήγειρε «άμεση απειλή» για τα εμπορικά πλοία και τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ» στην περιοχή, κατά τη CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

