Άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός άνθρωπων έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ενός μονοκινητήριου αεροπλάνου ενώ προσπαθούσε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Νάσβιλ του Τενεσί, το βράδυ της Δευτέρας, αναφέρει το ABC.

Ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο John Tune του Νάσβιλ έλαβε ένα μήνυμα περίπου στις 7:40 μ.μ. ET (2.40 π.μ. ώρα Ελλάδας) από έναν πιλότο, ο οποίος ανέφερε ότι το αεροσκάφος του παρουσίαζε βλάβη στον κινητήρα και χρειαζόταν άδεια για να προσγειωθεί, δήλωσε ο Ντον Άαρον, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Νάσβιλ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο πύργος έδωσε άδεια προσγείωσης, αλλά καθώς κινούνταν προς το αεροδρόμιο, ο πιλότος είπε ότι το αεροπλάνο δεν επρόκειτο να τα καταφέρει, σύμφωνα με τον Άαρον.



