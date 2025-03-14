Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Ιταλία

Σεισμική δόνηση στην περιοχή της Απουλίας, στην Κάτω Ιταλία, καταγράφηκε απόψε στις 20:37, ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής της χώρας, η ένταση της δόνησης ήταν 4,6 βαθμών με επίκεντρο την πόλη Φότζια και εστιακό βάθος ενός χιλιομέτρου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε όλες τις άλλες πόλεις της περιφέρειας, όπως στο Μπάρι, το Μπρίντιζι και τον Τάραντα, όπως και στην περιφέρεια Μπαζιλικάτα της Κάτω Ιταλίας, αλλά και στο Αμπρούτσο, στην κεντρική Ιταλία.

Έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

