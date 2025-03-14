Στις αρχές της εβδομάδας η Ρωσία κατηγόρησε για κατασκοπεία δύο Βρετανούς διπλωμάτες και τους έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων για να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενισχύοντας έτσι την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις της Μόσχας με την Ευρώπη.

Καθώς οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκουν να επαναφέρουν τους δεσμούς τους με τη Μόσχα μεσολαβώντας για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Βρετανία έγινε τώρα ο νούμερο ένα δημόσιος εχθρός της Ρωσίας.

Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν σκαμπανεβάσματα εδώ και δύο αιώνες, σχολιάζει το Reuters.

«Το Λονδίνο σήμερα, όπως και παραμονές των δύο Παγκοσμίων Πολέμων του περασμένου αιώνα, ενεργεί ως ο κύριος παγκόσμιος "πολεμοχαρής"», ανέφερε η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών σε μια ασυνήθιστα φορτισμένη δημόσια δήλωση την περασμένη Δευτέρα. Κατηγόρησε δε το Λονδίνο ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ήρθε η ώρα να τους αποκαλύψουμε και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην «ύπουλη Αλβιώνα» και τις ελίτ της: δεν θα πετύχετε», ανέφερε η υπηρεσία, γνωστή ως SVR.

Τρεις Ρώσοι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Βρετανία θεωρείται πλέον ως ο κύριος εχθρός της Μόσχας. Μάλιστα, ένας από τους αξιωματούχους εξοργίστηκε λέγοντας ότι το Λονδίνο «πυροδοτεί χάος και πόλεμο» στην Ουκρανία. Ένας άλλος περιέγραψε τη Βρετανία ως την κινητήρια δύναμη στη Δύση όταν επρόκειτο να εναντιωθούν στη Ρωσία.

Οι Βρετανοί διπλωμάτες στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι απελάσεις έχουν ήδη συρρικνώσει το προσωπικό της πρεσβείας της Βρετανίας κατά τουλάχιστον 10 διπλωμάτες από την έναρξη του πολέμου. Ούτε η Ρωσία ούτε η Βρετανία έχουν αμυντικούς ακόλουθους.

«Είναι σαφές ότι το ρωσικό κράτος επιδιώκει ενεργά να οδηγήσει τη βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα προς το κλείσιμο», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση την Τετάρτη χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για κατασκοπεία αβάσιμους».

«Εχθρική δράση»

Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Η Ρωσία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών MI6, έχει ασκήσει «απίστευτα απερίσκεπτη» δολιοφθορά σε βρετανικό και ευρωπαϊκό έδαφος.

Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε αυτόν τον μήνα τρεις Βούλγαρους ένοχους για συμμετοχή σε ρωσική μονάδα κατασκοπείας. Τον περασμένο Οκτώβριο, ένας Βρετανός παραδέχτηκε ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου ότι διέπραξε εμπρηστική επίθεση σε αποθήκη ουκρανικής ιδιοκτησίας στο ανατολικό Λονδίνο για λογαριασμό της Ρωσίας.

Μια βρετανική έρευνα κατηγόρησε τη Ρωσία για τη δηλητηρίαση του κριτικού του Κρεμλίνου Αλεξάντερ Λιτβινένκο το 2006 στο Λονδίνο με ραδιενεργή ουσία. Το Λονδίνο κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα για τη δηλητηρίαση στο Σάλσμπερι το 2018 που χρησιμοποίησε τον νευρικό παράγοντα Novichok. Η Μόσχα απέρριψε αυτές τις κατηγορίες.

Ορισμένοι Ρώσοι πολιτικοί πρότειναν, χωρίς να παρέχουν στοιχεία, ότι η Βρετανία βοήθησε την Ουκρανία να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε ρωσικούς στόχους, όπως στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, στην οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι το 2023.

Ένας από τους τρεις Ρώσους αξιωματούχους κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι, όπως και προηγουμένως ο Μπόρις Τζόνσον, χρησιμοποιούσε τον πόλεμο της Ουκρανίας για να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα. Το Λονδίνο από την πλευρά του λέει ότι θέλει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί να συνθηκολογήσει με παράλογους όρους.

Η Βρετανία, η οποία προσφέρει εκπαίδευση και χρηματοδότηση στον ουκρανικό στρατό, ήταν η πρώτη χώρα που υποσχέθηκε κύρια άρματα μάχης δυτικής κατασκευής στην Ουκρανία και η πρώτη που παρέδωσε πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς σε μια εποχή που άλλες χώρες δίσταζαν. Μια ενέργεια που εξόργισε τη Ρωσία.

«Αν σήμερα η Βρετανία χτυπά το έδαφός μας με τους πυραύλους της από την Ουκρανία… Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας καλός λόγος για να πάψει να υπάρχει η Βρετανία», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση τον περασμένο Ιανουάριο ο Αντρέι Γκουρούλιοφ, βουλευτής υπέρ του Πούτιν και πρώην στρατιωτικός διοικητής.

Η προσπάθεια της Ρωσίας να χαρακτηρίσει τη Βρετανία ως πολεμοχαρή απηχεί στην κατηγορία του Πούτιν ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έπεισε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχωρήσει από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία το 2022, έναν ισχυρισμό όμως που απορρίπτουν οι Τζόνσον και Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, Ρώσοι πολιτικοί και σχολιαστές ανυπομονούν να επισημάνουν τη συρρικνωμένη κατάσταση του βρετανικού στρατού, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει λιγότερους από 75.000 στρατιώτες πλήρους απασχόλησης ενώ η Ρωσία έχει περίπου 1,1 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.