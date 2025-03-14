Την αλληλεγγύη τους προς τον Καναδά θέλησαν να εκφράσουν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας και η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) στο Κεμπέκ.

Η κυρία Κάλας εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της συνάντησης ντυμένη στα κόκκινα, ενώ η κυρία Μπέρμποκ στα λευκά, σε μια έμμεση αναφορά στη σημαία του Καναδά. Το τελευταίο διάστημα η χώρα έχει γίνει στόχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπολύει απειλές περί τιμωρητικών δασμών και προσάρτησης στις ΗΠΑ.

«Σε στηρίζουμε Μέλανι Τζόλι», έγραψε η Αναλένα Μπέρμποκ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», απευθυνόμενη στην καναδή ομόλογό της. «Ήταν μια εξαιρετική δήλωση μέσω της μόδας.

Ως γυναίκα, χάρηκα πολύ που τις είδα στα ερυθρόλευκα», έγραψε η κυρία Τζόλι και πρόσθεσε ότι διατηρεί πολύ καλή σχέση με τη Γερμανίδα ομόλογό της. «Είναι φίλη», δήλωσε αναφερόμενη και στην κυρία Κάλας, ενώ επανέλαβε ότι θεωρεί «παράλογες» τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

