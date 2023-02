Σεισμοί: Ξεπέρασαν τα 37.700 τα θύματα σε Τουρκία και Συρία – ΠΟΥ: Χειρότερη φυσική καταστροφή του αιώνα στην Ευρώπη

Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν όσα συμβαίνουν σε Τουρκία και Συρία. Ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς στις δύο χώρες έφθασε τις 37.774, με τις τουρκικές αρχές να λένε ότι 31.974 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τη συριακή κυβέρνηση περισσότεροι από 5.800 άνθρωποι είναι νεκροί στη Συρία.



Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε, που περιλαμβάνει στη δικαιοδοσία του την Τουρκία, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι σεισμοί της 6ης Φεβρουαρίου είναι η «χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων 100 ετών στην ευρωπαϊκή περιοχή.

«Είμαστε μάρτυρες της χειρότερης φυσικής καταστροφής στην Ευρώπη εδώ και έναν αιώνα και εξακολουθούμε να εκτιμούμε την έκτασή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χανς Κλούγκε σε συνέντευξη Τύπου. «Το αληθινό κόστος του δεν είναι ακόμα γνωστό και η αποκατάσταση θα απαιτήσουν χρόνο και τεράστιες προσπάθειες» επισήμανε.

Περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν «ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η κατεπείγουσα ιατρική ανάπτυξη, με τρία αεροπλάνα και υλικό περίθαλψης για 400.000 ανθρώπους, είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει στα 75 χρόνια ύπαρξής του ο αρμόδιος για την Ευρώπη κλάδος του ΠΟΥ.

Ο ευρωπαϊκός κλάδος του οργανισμού περιλαμβάνει 53 χώρες, μεταξύ των οποίων την Τουρκία. Η Συρία εντάσσεται στη ζώνη ανατολικής Μεσογείου του ΠΟΥ.

Μια γυναίκα διασώθηκε πάντως από τα ερείπια ενός κτιρίου στην πόλη Χατάι της νότιας Τουρκίας, 203 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Day 9 - Azerbaijani Rescue Team pulled 2 more people out of the rubble 198 hours after the earthquake in #Kahramanmarash , #Türkiye . #deprem pic.twitter.com/yiIg4ML2Z0

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν πως το πρόσωπο που διασώθηκε είναι ένας άνδρας, όμως αργότερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT μετέδωσε πως μια γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια στην πόλη.

Nωρίτερα οι διασώστες είχαν ανασύρει ζωντανούς τρεις ανθρώπους, 198 ώρες μετά τον σεισμό: Τον 18χρονο Μουχαμέντ Καφέρ στην επαρχία Αντιγιαμάν, και δύο αδελφούς στην γειτονική επαρχία Καχραμανμαράς.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι πρόκειται για τον 17χρονο Μουχαμέντ Ενές Γενινάρ και τον αδελφό του, τον 21χρονο Μπακί Γενινάρ, ο οποίος διασώθηκε ακριβώς έπειτα από αυτόν.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής.

(VIDEO) A 26-year-old woman was pulled alive out of the rubble in Hatay miraculously 201 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb.6



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/MloDOm75Nd