Τουρκία: Μια γυναίκα διασώθηκε 203 ώρες μετά το σεισμό - Άλλοι τρεις είχαν διασωθεί νωρίτερα

Μια γυναίκα διασώθηκε σήμερα από τα ερείπια ενός κτιρίου στην πόλη Χατάι της νότιας Τουρκίας, 203 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν πως το πρόσωπο που διασώθηκε είναι ένας άνδρας, όμως αργότερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT μετέδωσε πως μια γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια στην πόλη.

> A 40-year-old woman was rescued from the wreckage of the destroyed Burçak Apartments in #Hatay, 202 hours after the #Earthquake



> In #Kahramanmaraş, Hidayet Polat and his wife Muharrem Polat were pulled out from the rubble after 203 hours. pic.twitter.com/bue2TJcQPj