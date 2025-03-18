Στο πρώτο του σχόλιο μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για μία «πολύ καλή και παραγωγική» συζήτηση.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνομιλία επικεντρώθηκε σε μια σειρά θεμάτων και τόνισε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν γρήγορα για την επίτευξη πλήρους εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι η διαδικασία για την ειρηνική επίλυση βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή και εξέφρασε την ελπίδα ότι, για το καλό της ανθρωπότητας, οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.

«Συμφωνήσαμε για μια άμεση εκεχειρία σε όλες τις ενεργειακές υποδομές και τις υποδομές γενικότερα, με την κατανόηση ότι θα εργαστούμε γρήγορα για να επιτύχουμε μια πλήρη εκεχειρία και, τελικά, το ΤΕΛΟΣ αυτού του πολύ φρικτού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε ο Τραμπ μέσω του Truth Social.

«Συζητήθηκαν πολλά στοιχεία μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται και οι πρόεδροι Πούτιν και Ζελένσκι επιθυμούν να δουν το τέλος του», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφώνησε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αλλά επανέλαβε τις ανησυχίες του σχετικά με μια ευρύτερη 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, την οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία και έχουν προτείνει στη Ρωσία.

