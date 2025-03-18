Βόρεια Μακεδονία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία στο Κότσανι

Πάνω από 5.000 κάτοικοι των Σκοπίων συμμετείχαν απόψε σε βουβή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της πόλης, σχετικά με την τραγωδία στο Κότσανι όπου 59 άνθρωποι, σχεδόν όλοι τους νεαρής ηλικίας, βρήκαν τον θάνατο από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κλαμπ τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «η διαφθορά σκοτώνει» ενώ φώτιζαν τον ουρανό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τη συγκέντρωση διοργάνωσε πρωτοβουλία πολιτών που αποκαλείται «ποιος θα είναι ο επόμενος;».

Ανάλογες διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν απόψε στο Κότσανι όπως και στις πλατείες αρκετών πόλεων της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: skai.gr

