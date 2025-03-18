Πάπας Φραγκίσκος: Χωρίς μηχανή οξυγόνου η χθεσινή νύχτα

Όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος την περασμένη νύχτα δεν χρειάστηκε τη βοήθεια μη επεμβατικού αερισμού.

Προστίθεται, όμως, ότι δεν πρόκειται για οριστική διακοπή αλλά για σταδιακή μείωση. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας άρχισε να μειώνεται και το οξυγόνο υψηλής ροής που χορηγείται στον ποντίφικα.

Η Αγία Έδρα πρόσθεσε ότι και σήμερα συνεχίστηκε η ελαφρά βελτίωση της υγείας του Φραγκίσκου, τόσο σε ό,τι αφορά τη φυσιοθεραπεία όσο και τις ασκήσεις αναπνοής. Ο ποντίφικας, κατά τη διάρκεια της ημέρας προσευχήθηκε, αναπαύθηκε και ασχολήθηκε με υποθέσεις της Καθολικής Εκκλησίας.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Ιταλία στις 8 Απριλίου και το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον πάπα, από το Βατικανό υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα του ποντίφικα ανακοινώνεται πάντα μόνον λίγες ημέρες πριν από τις συναντήσεις του με προσωπικότητες του χώρου της πολιτικής, της τέχνης ή της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

