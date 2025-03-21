Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε σήμερα δύο ρουκέτες πάνω από τη νότια ισραηλινή παράκτια πόλη Ασκελόν, ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων βλημάτων ήχησαν στην πόλη για τον λόγο αυτό.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, σύμφωνα με το The times of Israel.

Καμία παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για τις επιθέσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέρα εκτοξεύσεις βλημάτων στο Ισραήλ από τη Γάζα αφότου ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε με σφοδρότητα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

