Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα, η κοινή γνώμη είναι εναντίον του

Το Ισραήλ δια του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει ότι η τελευταία επίθεση στη Γάζα είναι «μόνο η αρχή», καθώς οι δυνάμεις του σφυροκοπούν τον θύλακα με φονικές αεροπορικές επιδρομές και ξεκινούν νέες χερσαίες επιχειρήσεις.



Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, η επιστροφή σε έναν γενικευμένο χερσαίο πόλεμο κατά της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο περίπλοκη εν μέσω φθίνουσας υποστήριξης της κοινής γνώμης, εξαντλημένων εφέδρων και πολιτικών προκλήσεων, σχολιάζουν στο Reuters ορισμένοι νυν και πρώην Ισραηλινοί αξιωματούχοι, καθώς και αναλυτές.



Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική στο Ισραήλ, ένα μικρό έθνος με λιγότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά σε περιόδους κρίσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους εφέδρους.



Έφεδροι συνέρρεαν στις μονάδες τους όταν ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, ορισμένοι χωρίς καν να περιμένουν να κληθούν. Ωστόσο, μετά από πολλαπλές μακροχρόνιες επιχειρήσεις, ορισμένοι είναι απρόθυμοι να επιστρέψουν στη Γάζα, είπαν στο Reuters έξι έφεδροι και μια ομάδα που τους υποστηρίζει.



Η απόφαση του πρωθυπουργού Νετανιάχου να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς την Τρίτη έριξε επίσης λάδι στη φωτιά, με τους διαδηλωτές να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι συνεχίζει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα, όπου η κατάπαυση του πυρός τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό για δύο μήνες.



Ο Νετανιάχου υποστήριξε την Τρίτη ότι τέτοιες κατηγορίες είναι «αναίσχυντες» και ότι ο νέος γύρος της εκστρατείας έχει ως στόχο να γυρίσουν στο Ισραήλ και οι υπόλοιποι 59 όμηροι.

Δεκάδες χιλιάδες έχουν διαδηλώσει κατά της κυβέρνησης του Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ από την Τρίτη.



«Σε ένα δημοκρατικό κράτος, η εσωτερική νομιμοποίηση (ενός πολέμου) είναι πολύ, πολύ σημαντική», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Γιάακοβ Αμιντρόφ, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Νετανιάχου την περίοδο 2011-2013.



Το ερώτημα που τίθεται; «πόσο έτοιμοι και πόσο πρόθυμοι είναι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να παραιτηθούν από αυτή τη νομιμοποίηση επειδή πιστεύουν ότι η δράση είναι σημαντική» και «πόσο θα διακυβευτεί η ικανότητά τους να ενεργούν χωρίς νομιμότητα».



Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα της ισραηλινής κοινής γνώμης θέλει μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και θα προβλέπει την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων.



Από πλευράς τους, οι στρατιωτικοί ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η εξουθένωση είναι ένα ζήτημα μεταξύ των εφέδρων. Ωστόσο, o εκπρόσωπος των IDF αντισυνταγματάρχης Ναβάντ Σοσάνι, επέμεινε ότι όταν έχει σημασία, οι έφεδροι «έδειξαν προθυμία να εγκαταλείψουν ό,τι κάνουν και να ρισκάρουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τη χώρα τους», προσθέτοντας ότι «ο Ισραηλινός Στρατός έχει ένα σχέδιο να ελαφρύνει το βάρος τους».



Το ισραηλινό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ynet και η αριστερή εφημερίδα Haaretz ανέφεραν αυτόν τον μήνα ότι ο αριθμός των εφέδρων που εμφανίζονται όταν καλούνται έχει πέσει στο 60% σε ορισμένες μονάδες.



Πάντως, οι ισραηλινές εφεδρικές μονάδες ανά πάσα στιγμή μπορούν να καλέσουν περισσότερους εφέδρους απ' όσους χρειάζονται, και κάθε έλλειμμα σε έμψυχο δυναμικό καλύπτεται με εθελοντές από άλλες μονάδες.



Ο Χάνοκ Ντάουμπ, πρόσφατα απόστρατος συνταγματάρχης που διοικούσε εφεδρικές και τακτικές δυνάμεις στη Γάζα, σχολίασε ότι η πτώση αυτή δεν θα εμπόδιζε τον στρατό να εξαπολύσει μια μεγάλη χερσαία επίθεση, εάν χρειαστεί, και η συμμετοχή αρχικά θα ήταν πιθανότατα υψηλή.



Αλλά εάν η εκστρατεία μετατραπεί σε παρατεταμένο ανταρτοπόλεμο χωρίς σαφείς στρατηγικούς στόχους, αυτό θα οδηγούσε τελικά σε εξάντληση, προειδοποίησε ο Ντάουμπ, ο οποίος σήμερα ηγείται μιας ένωσης εφέδρων.



Ένας επιστήμονας και πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους του πολέμου ένστολος, παρατήρησε ότι δεν θα δίσταζε να ενταχθεί ξανά στη μονάδα αρμάτων στην οποία ανήκει αν κληθεί πίσω στη Γάζα.



«Έχω επικρίνει πολύ αυτή την κυβέρνηση, ακόμη και πριν από τον πόλεμο, αλλά αυτός ο πόλεμος είναι δίκαιος», είπε.



Ένας φίλος από τη μονάδα του δεν ήταν τόσο σίγουρος. Είπε ότι έχει βαθείς δεσμούς με τους συντρόφους του και μπορεί να επιστρέψει για λίγο λόγω της αίσθησης του καθήκοντος. Αλλά θα είχε ελάχιστη πίστη στην αποστολή, αυτή τη φορά.



«Μετά τις 7 Οκτωβρίου, νιώσαμε ότι η χώρα καταρρέει. Αλλά η χώρα δεν καταρρέει τώρα», είπε. «Δεν μας χρειάζονται όπως πριν».



Πηγή: skai.gr

