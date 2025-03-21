Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο «μπλόκαρε» την καρατόμηση του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Λογαριασμός
Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο «μπλόκαρε» την απόφαση Νετανιάχου για καρατόμηση του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Προκαλώντας αντιδράσεις, η κυβέρνηση Νετανιάχου ψήφισε την απομάκρυνση του Ρόνεν Μπαρ από τη θέση του

Το ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την Παρασκευή προσωρινή διαταγή που εμποδίζει την απόλυση του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ.

Η διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το δικαστήριο εκδικάσει τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί κατά της απόλυσής του.



Το δικαστήριο ανέφερε ότι θα ακούσει τις αιτήσεις το αργότερο έως τις 8 Απριλίου.

Προκαλώντας αντιδράσεις, η κυβέρνηση Νετανιάχου ψήφισε την απομάκρυνση του Μπαρ από τη θέση του το αργότερο έως τις 10 Απριλίου.
 
