Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο «μπλόκαρε» την καρατόμηση του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Το ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την Παρασκευή προσωρινή διαταγή που εμποδίζει την απόλυση του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ.



Η διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το δικαστήριο εκδικάσει τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί κατά της απόλυσής του.

Πηγή: skai.gr

Το δικαστήριο ανέφερε ότι θα ακούσει τις αιτήσεις το αργότεροΠροκαλώντας αντιδράσεις, η κυβέρνηση Νετανιάχου ψήφισε την απομάκρυνση του Μπαρ από τη θέση του το αργότερο έως τις 10 Απριλίου.

