Ο Τραϊανός Δέλλας και η οικογένειά του βιώνουν δύσκολες ημέρες, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα.

Η σημερινή ημερομηνία ξυπνά αναμνήσεις για τον Δέλλα, καθώς πριν από 16 χρόνια ακριβώς είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Γωγώ.

Θέλησε μάλιστα ο «Κολοσσός» να στείλει το δικό του μήνυμα γι’ αυτή την επέτειο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε και έτσι θα είσαι για πάντα!», έγραψε ο Τραϊανός Δέλλας.

Η ανάρτηση στο Instagram:

