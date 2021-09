Αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Frankenstein» της Μέρι Σέλεϊ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του πιο ακριβού τυπωμένου έργου από γυναίκα συγγραφέα, καθώς πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,17 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το αποτελούμενο από τρεις τόμους αντίτυπο του «Frankenstein» που φέρει τα αρχικά εξώφυλλα της εκτύπωσης του 1818 προβλεπόταν να πωληθεί έως 300.000 δολάρια από τον οίκο δημοπρασιών Christie's, αλλά η πώληση έκλεισε με πολύ μεγαλύτερη προσφορά.

First Edition of Mary Shelley's 'Frankenstein' Sells for Record-Breaking $1.17 Million | @guardianhttps://t.co/cgAcU4Gf6i