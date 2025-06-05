Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ μίλησε για «θυελλώδη φάση» των διατλαντικών σχέσεων και για «σκληρότερους από ποτέ» τόνους στην αμερικανική διπλωματία.

Μιλώντας σε πρώην υπότροφους του Διεθνούς Κέντρου για Δημοσιογράφους «Arthur F.Burns», ο κ. Βάντεφουλ εξέφρασε την ανησυχία του για την «κρίση εμπιστοσύνης» στη σχέση Γερμανίας - ΗΠΑ και ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρηση καλών διατλαντικών σχέσεων «παρά τους εκνευρισμούς και τις αβεβαιότητες», παρουσιάζοντας τη Γερμανία ως κατάλληλο «γεφυροποιό».

«Ο τόνος είναι πιο σκληρός από ποτέ», παραδέχθηκε ο υπουργός και αναφέρθηκε σε νέο στιλ διακυβέρνησης στις ΗΠΑ, «κάτι που είναι ενοχλητικό και ανησυχητικό για πολλούς από εμάς». Σε μια σειρά θεμάτων, πρόσθεσε, «δηλώσεις και ενέργειες φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τα βασικά θεμέλια της συνεργασίας μας». Ως παράδειγμα, έφερε τις κατηγορίες από την αμερικανική κυβέρνηση για την ελευθερία της έκφρασης στην ΕΕ, αλλά και τις «προφανείς προσπάθειες επιρροής υπέρ ορισμένων πολιτικών κομμάτων».

Δεν πρέπει πάντως να πανικοβαλλόμαστε, νουθέτησε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και σημείωσε ότι «πρέπει να υπομείνουμε αυτή την θυελλώδη φάση, κατά την διάρκεια της οποίας πρέπει να εστιάσουμε στα δικά μας συμφέροντα», το οποίο σημαίνει, όπως πρόσθεσε, ότι η Γερμανία πρέπει να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, να προστατεύσει τα εμπορικά της συμφέροντα και «να διατυπώσουμε την δική μας αντίληψη περί ελευθερίας έκφρασης και ακαδημαϊκής ελευθερίας». Η Γερμανία «πρέπει να εργαστεί ενεργά προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μοναδικοί μας δεσμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς η Ευρώπη μπορεί να είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ, για παράδειγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα», τόνισε.

Αναφερόμενος στη δική του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα και στη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Βάντεφουλ έκανε πάντως λόγο για «θετικό μήνυμα» από τις συνομιλίες, οι οποίες «μου έδωσαν τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες προς το αμοιβαίο συμφέρον μας, ακόμη και σε θέματα που διαφωνούμε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε από την πλευρά της καγκελαρίας ότι ο κ. Μερτς προσβλέπει στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στις 18:30 (ώρα Ελλάδος) και ότι «αντιμετωπίζει με μεγάλη ψυχραιμία» την επικείμενη εμφάνιση των δύο ηγετών ενώπιον των ΜΜΕ, μετά τις πρόσφατες επεισοδιακές συναντήσεις με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα. Όπως εξήγησε, οι συνομιλίες σε υπηρεσιακό επίπεδο προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε πολύ «θετικό και εποικοδομητικό» τόνο, ενώ της εμφάνισης στο Οβάλ Γραφείο θα έχουν προηγηθεί οι διμερείς συνομιλίες, κατά την διάρκεια των οποίων θα δοθεί η ευκαιρία στους δύο ηγέτες «να γνωριστούν και να επιλύσουν τυχόν διαφωνίες».

«Η Γερμανία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως οικονομικός εταίρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, μια πολύ εποικοδομητική και θετική σχέση με την Αμερική είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς, επίσης για την δική μας οικονομία και για την ασφάλεια της Γερμανίας και της Ευρώπης, καθώς και φυσικά για την υποστήριξη των ΗΠΑ στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Σε αυτό το τεράστιο σύμπλεγμα θεμάτων στα οποία κινούμαστε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, θετικοί δείκτες και ο καγκελάριος προετοιμάζεται πολύ καλά για αυτούς», συνέχισε ο κ. Κορνέλιους.

