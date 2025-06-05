Επίθεση εναντίον οχηματοπομπής με βοήθεια στο Σουδάν: Ο ΟΗΕ αξιώνει να τηρείται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και διαφόρων άλλων κρατών αξίωσαν χθες Τετάρτη οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τρεις ημέρες μετά την επίθεση εναντίον οχηματοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023, η χώρα της ανατολικής Αφρικής σπαράσσεται από αιματηρό πόλεμο, στον οποίο αναμετρώνται ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αρχηγός του τακτικού στρατού και de facto ηγέτης της χώρας από το πραξικόπημα του 2021, και το μέχρι τότε δεξί του χέρι, ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Με κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Ελβετίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση «τονίζουν πως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό».

Οι επιθέσεις εναντίον «πολιτών και πολιτικών αγαθών», καθώς και του «προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων», αποτελούν «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπενθυμίζει το κείμενο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκαταλέγονται επίσης στις χώρες που προσυπογράφουν το κείμενο. Το πλούσιο κράτος του Κόλπου έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από τη σουδανική κυβέρνηση, ΜΚΟ και παρατηρητές ότι υποστηρίζει τους παραστρατιωτικούς. Το Αμπού Ντάμπι το διαψεύδει πάγια.

Από την πλευρά τους, οι ΔΤΥ κατηγορούν την Αίγυπτο πως προμηθεύει με όπλα τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η οχηματοπομπή που έγινε στόχος τη Δευτέρα μετέφερε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στην πόλη υπό πολιορκία Ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν.

Η επίθεση άφησε επίσης πίσω αρκετούς τραυματίες, ενώ οι δράστες πυρπόλησαν κάποια από τα φορτηγά με βοήθεια που προοριζόταν για οικογένειες που πλήττονται από λιμό, τόνισε ο ΟΗΕ.

Οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για την επίθεση.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, την τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση στην Αφρική, έχει αφήσει πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, ξερίζωσε 13 εκατομμύρια άλλους και βύθισε μέρος της χώρας στον λιμό. Τέσσερα εκατομμύρια πολίτες έγιναν πρόσφυγες, κατά τους αριθμούς του ΟΗΕ, που κάνει λόγο για τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο.

