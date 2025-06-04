Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους, ότι η Ευρώπη παραμένει σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, και ότι δεν πρέπει να χαθεί οποιαδήποτε ευκαιρία για ειρήνευση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.
«Η Ευρώπη περιμένει από εμάς, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή η ευκαιρία για ειρήνευση δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει επιτέλους αυτός ο πόλεμος να τερματιστεί δίκαια», είπε ο Γιόχαν Βάντεφουλ σε συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.
Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την έκβαση των απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη. Η ρωσική πλευρά δεν παρουσίασε τίποτα παραπάνω από τις γνωστές απαιτήσεις, εξήγησε ο Βάντεφουλ και συμπλήρωσε πως το Βερολίνο πιέζει για επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. «Πιέζουμε για την επιβολή του 18ου πακέτου κυρώσεων, το συντομότερο δυνατόν», είπε.
