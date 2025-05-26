Στις ΗΠΑ μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Η συνάντηση του Βάντεφουλ με τον Ρούμπιο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και θα επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην υποστήριξη της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, καθώς και στη διατλαντική πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για την πολιτική στη Μέση Ανατολή και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έκανε γνωστό εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

