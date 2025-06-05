Δεκατρείς αλαουίτες εκτελέστηκαν «με συνοπτικές διαδικασίες» στη Συρία

Οκτώ Σύροι, μέλη της κοινότητας των αλαουιτών, σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη από σφαίρες σε σημείο ελέγχου των δυνάμεων ασφαλείας στη Χάμα, μερικές ώρες αφού άλλοι πέντε βρέθηκαν νεκροί κοντά στη Δαμασκό, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Η μουσουλμανική μειονότητα των αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, έχει μετατραπεί σε στόχο ωμοτήτων μετά την ανατροπή του τον Δεκέμβριο από συμμαχία σουνιτών ισλαμιστών ανταρτών υπό την ηγεσία του νυν de facto προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οκτώ αλαουίτες πολίτες, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν από πυρά σε σημείο ελέγχου των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Χάμα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Επέβαιναν σε λεωφορείο το οποίο σταμάτησαν οι δυνάμεις ασφαλείας σε σημείο ελέγχου, εξήγησε η ΜΚΟ, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας, αρχικά άνοιξαν πυρ εναντίον του λεωφορείου, κατόπιν ανάγκασαν τους επιβάτες να κατέβουν.

Στη συνέχεια «οκτώ από αυτούς, όλοι τους αλαουίτες πολίτες, εκτελέστηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως πέντε αλαουίτες βρέθηκαν νεκροί, δυο ημέρες μετά τη σύλληψή τους κοντά στη Δαμασκό από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Τα πτώματα πέντε νεαρών ανδρών που ανήκαν στην κοινότητα των αλαουιτών βρέθηκαν στο βράδυ της Τρίτης στο νοσοκομείο αλ Μουτζάχιντ της Δαμασκού», ανέφερε η ΜΚΟ, προσθέτοντας πως «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες με σφαίρες».

«Συνελήφθησαν σε σημείο ελέγχου ενώ επέστρεφαν στα σπίτια τους με μικρό λεωφορείο μετά τη δουλειά τους σε εστιατόριο» της συριακής πρωτεύουσας, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλ Μουτζάχιντ, ενώ η τύχη έβδομου επιβάτη αγνοείται, συνέχισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πάντα κατά τη ΜΚΟ, κάτοικοι της συνοικίας αλ Ουαράρ, όπου ζούσαν οι πέντε νεαροί, είχαν ενημερωθεί πως συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και ότι ήταν «καλά στην υγεία τους».

Τον Μάρτιο, σειρά σφαγών άφησε πίσω 1.700 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αλαουίτες, με έναυσμα συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και ενόπλους πιστούς στον Μπασάρ αλ Άσαντ στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο κ. Σάρα, ο προσωρινός πρόεδρος, υποσχέθηκε ότι οι υπεύθυνοι για τις σφαγές θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και σχημάτισε ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας. Όμως εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίας και ενέργειες αντεκδίκησης καταγράφονται συχνά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

