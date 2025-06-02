Ουκρανοί αξιωματούχοι στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκαν με εκπροσώπους από τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει των συνομιλιών που ξεκινούν με Ρώσους αντιπροσώπους, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κιέβου.

«Οι πλευρές συντόνισαν τις θέσεις τους ενόψει της σημερινής συνάντησης μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών αντιπροσωπειών. Μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας επανέλαβαν τη δέσμευση της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι συνομιλίες, που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν γύρω στις 13:00 τοπική ώρα (11:00 BST), θα προεδρεύονται από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Αξιωματούχοι από το Κίεβο και τη Μόσχα αναμένεται να ανταλλάξουν σχέδια για το πώς θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος» ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου.

In Istanbul, First Deputy Foreign Minister @SergiyKyslytsya and Advisor to the Head of the Office of the President Oleksandr Bevz met with representatives of Ukraine's European partners, Germany, Italy, and the UK.



The sides coordinated positions ahead of today's meeting between… pic.twitter.com/8AxgE5uhG2 — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 2, 2025

Και οι δύο αντιπροσωπείες, τόσο η ουκρανική όσο και η ρωσική βρίσκονται στο Παλάτι Τσιραγάν της Κωνσταντινούπολης μαζί με ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους, για τον δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών τους με σκοπό τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία. Η δεύτερη σειρά διαπραγματεύσεων προγραμματίστηκε να ξεκινήσει στις 13:00.

Οι αντιπροσωπείες έφτασαν με αυτοκίνητα και εισήλθαν στον χώρο της εκδήλωσης, με τους Ρώσους να φορούν κυρίως κοστούμια και αρκετούς από τους Ουκρανούς να φορούν καμουφλαρισμένες στρατιωτικές στολές.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ηγείται και πάλι της αντιπροσωπείας της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη. Την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας ηγείται ο υπουργού Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Επίσης, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της καθώς και αρκετοί στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του Ζελένσκι. Η Μόσχα αναμένεται να παρουσιάσει ένα «μνημόνιο» με τους όρους ειρήνης, έχοντας αντισταθεί στις πιέσεις της Ουκρανίας να υποβάλει εκ των προτέρων τα αιτήματά της. Το Κίεβο από την πλευρά του δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι εξακολουθεί να αναμένει το προσχέδιο του μνημονίου από τη ρωσική πλευρά.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία αναμένεται να παρουσιάσει ένα «μνημόνιο» με τους όρους ειρήνης, έχοντας αντισταθεί στις πιέσεις της Ουκρανίας να υποβάλει εκ των προτέρων τα αιτήματά της. Το Κίεβο από την πλευρά του δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι εξακολουθεί να αναμένει το προσχέδιο του μνημονίου από τη ρωσική πλευρά. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται με τη σειρά τους να παρουσιάσουν στη ρωσική πλευρά έναν προτεινόμενο οδικό χάρτη για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που είδε το Reuters. Το έγγραφο αναφέρει ότι δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στη στρατιωτική ισχύ της Ουκρανίας μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, καμία διεθνής αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας σε τμήματα της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τις δυνάμεις της Μόσχας και αποζημιώσεις για την Ουκρανία. Αναφέρει επίσης ότι η τρέχουσα τοποθεσία της πρώτης γραμμής θα είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό ζήτημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από τη Ρωσία και την Ουκρανία να συνάψουν ειρήνη, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν καταφέρει με αποτέλεσμα ο Λευκός Οίκος να έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αποχωρήσουν» από τον πόλεμο εάν οι δύο πλευρές επιδείξουν πείσμα για να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.Ωστόσο, παρά τις πιέσεις για ειρήνη και την έντονη διπλωματική δραστηριότητα που υπάρχει, οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά από τις απόψεις τους σχετικά με μια πιθανή συμφωνία είτε για εκεχειρία είτε για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.