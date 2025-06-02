Σήμερα θα ξεκινήσει η κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης «Αστέρι της Ανατολίας 2025» δημοσιεύεται στο κρατικό τουρκικό μέσο ενημέρωσης TRT Haber το οποίο επικαλείται το κρατικό πρακτορείο Anadolu, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
Θα διεξαχθούν 2 σενάρια
Το πρώτο σενάριο της Κοινής Άσκησης Έρευνας και Διάσωσης 'Aστέρι της Ανατολίας 2025' θα πραγματοποιηθεί στα διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο του Αιγαίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Ο Συνταγματάρχης Şenduran δήλωσε ότι η άσκηση διεξάγεται με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των οργανισμών έρευνας και διάσωσης, τη δοκιμή των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και τον εντοπισμό και την εξάλειψη τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τις δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης.
Σημειώνοντας ότι η άσκηση θα διεξαχθεί στα διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο του Αιγαίου, εντός της τουρκικής ζώνης έρευνας και διάσωσης και στη Δυτική Ανατολία, με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών στοιχείων, ο Şenduran δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, και αποστολές απεγκλωβισμού ασθενών.
«Οι στόχοι των ασκήσεων είναι να δοκιμαστεί ο συντονισμός μεταξύ του κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, του κέντρου συντονισμού θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης και του οργανισμού έρευνας και διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, να δοκιμαστούν οι δυνατότητες και οι ικανότητες των στοιχείων έρευνας και διάσωσης, να μεγιστοποιηθεί η συνεργασία και ο συντονισμός στις κοινές δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης και να δοκιμαστούν οι δυνατότητες και οι ικανότητες των στοιχείων έρευνας και διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».
Ο Şenduran δήλωσε ότι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή μεταξύ των νησιών Σκύρου και Ψαρών στο Αιγαίο Πέλαγος ή στην περιοχή μεταξύ των νησιών Χίου και Λέσβου και έδωσε πληροφορίες για τα σενάρια της άσκησης.
Κατά το πρώτο σενάριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στα διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο του Αιγαίου, θα πραγματοποιηθούν από κοινού δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης από τον τουρκικό οργανισμό έρευνας και διάσωσης και τα στοιχεία έρευνας και διάσωσης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφορικά με ένα εμπορικό πλοίο που μεταφέρει παράτυπους μετανάστες, το οποίο φλέγεται και βυθίζεται ως αποτέλεσμα ατυχήματος που συνέβη στην τουρκική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Οι διασωθέντες στο πλαίσιο του σεναρίου θα μεταφερθούν στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.
Στην πρώτη φάση, από τις χερσαίες δυνάμεις θα συμμετάσχει ένα ελικόπτερο έρευνας -+και διάσωσης, από τις αεροπορικές δυνάμεις ένα αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης, ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος, από τις Ναυτικές δυνάμεις θα συμμετάσχει μια φρεγάτα, από τη Διοίκηση Ακτοφυλακής θα συμμετάσχουν τέσσερις λέμβοι έρευνας και διάσωσης, ένα αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης, δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης και δύο πλοία έρευνας και διάσωσης, ενώ από τη Διοίκηση Στρατοχωροφυλακής θα συμμετάσχουν μια ορειβατική ομάδα της Διοίκησης Ειδικής Δημόσιας Τάξης και ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης.
Το δεύτερο σενάριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου στο βουνό Menemen Dumanlı. Σε αυτήν τη φάση, θα ξεκινήσει μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κατόπιν της πληροφορίας ότι έχει χαθεί μια ομάδα ορειβατών που ανέβαιναν στο βουνό. Οι διασωθέντες ορειβάτες θα μεταφερθούν σε ένα κέντρο υγείας.
Την άσκηση θα παρακολουθήσουν 11 ξένοι παρατηρητές από 11 χώρες.
