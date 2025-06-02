Η Αίτνα της Σικελίας, το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, άρχισε να εκρήγνυται και πάλι σήμερα Δευτέρα, αναγκάζοντας δεκάδες πανικόβλητους τουρίστες που βρισκόταν στην πλαγία του και γύρω από τον κρατήρα να τρέξουν για να βρουν καταφύγιο.

Το ηφαίστειο εξερράγη εκκωφαντικά «ξερνώντας» στον ουρανό της Κατάνια ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και τέφρας, ενώ ποτάμια λάβας άρχισαν να ξεχύνονται από τα έγκατα της γης.

#Etna Collassa porzione del cratere, grosso flusso piroclastico pic.twitter.com/0KopQy0ZtY — Local Team (@localteamit) June 2, 2025

Η σημερινή έκρηξη χαρακτηρίζεται ως Στρομπολιανή, γιατί περιλαμβάνει συχνές, εκρηκτικές εκτονώσεις λάβας και αερίων, χωρίς να πρόκειται για μαζική καταστροφική.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της Κατάνης, οφείλεται σε μερική εσωτερική κατάρρευση του νοτιοανατολικού κρατήρα του ηφαιστείου.

Μέχρι στιγμής η λάβα και τα πετρώματα δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές αλλά από νωρίς το πρωί απομακρύνθηκαν όλοι οι τουρίστες και ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασιστεί αν θα διακοπεί, προσωρινά, η λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνης.

