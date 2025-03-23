Σε αχαρτογράφητα νερά μπαίνει η Τουρκία μετά την απόφαση ποινικού δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης το πρωί της Κυριακής να προφυλακίσει τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου μέχρι να διεξαχθεί η δίκη του για διαφθορά - τη μία από τις δύο υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται, καθώς για την έτερη κατηγορία περί «τρομοκρατίας» το δικαστήριο δεν ζήτησε την προφυλάκισή του.

Ήδη, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης μεταφέρθηκε στη φυλακή του Μαρμαρά που βρίσκεται στην περιοχή της Σηλυβρίας, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης εντείνει την πολιτική πόλωση και εγείρει μια νέα πρόκληση για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που βρίσκεται αντιμέτωπος από την Τετάρτη -ημέρα σύλληψης του Ιμάμογλου- με τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχει ζήσει η χώρα την τελευταία δεκαετία και κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες.

Υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου και όχι μόνο έχουν καταγγείλει την ποινική δίωξη του Ιμάμογλου ως πολιτικά υποκινούμενη, σημειώνοντας ότι αποτελεί μια προσπάθεια του Τούρκου προέδρου Ερντογάν να «εξαφανίσει» έναν ισχυρό αντίπαλο προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια ενδεχόμενη επανεκλογή του στην εξουσία.

Ο Ιμάμογλου, έχοντας νικήσει δύο φορές τους υποψηφίους του προέδρου Ερντογάν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θεωρείται ευρέως ως ο πιο ισχυρός υποψήφιος που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι από τον Ερντογάν, αν ο τελευταίος προσπαθήσει να είναι ξανά υποψήφιος, κάτι που επιβεβαιώνουν και ορισμένες δημοσκοπήσεις στη γείτονα που τον δείχνουν να προηγείται του Τούρκου προέδρου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βέβαια, που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας πάνω από 20 χρόνια, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος, έχει εξαντλήσει ήδη το όριο των δύο θητειών στην προεδρία, επομένως θα πρέπει είτε να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές είτε να επιδιώξει την αλλαγή του Συντάγματος.

Κατά τους επικριτές του λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να καθαρίσει τον «ανταγωνισμό» πριν αποφασίσει πώς θα κινηθεί, εξ ου και το «πογκρόμ» του Ερντογάν κατά δεκάδων στελεχών της αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός του Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορούμενοι για διαφθορά και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία είναι πολλοί στενοί συνεργάτες του και μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

Απτόητος ο Ιμάμογλου: «Δεν θα υποκύψω»

Την πολιτική ένταση εντείνει ακόμη περισσότερο το σθένος που επιδεικνύει ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης απέναντι στις διώξεις του και τα μηνύματα συσπείρωσης κατά του κατεστημένου που στέλνει διαρκώς μετά τη σύλληψή του την Τετάρτη.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου για τη σύλληψή του, όπου διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να λυγίσει.

«Θα ηττηθείτε από τη δικαιοσύνη, το θάρρος μας, τη σεμνότητά μας, το χαμόγελό μας!», αναφέρει στο πρώτο μήνυμά του μετά την απόφαση προφυλάκισής του.

«Θα ξεριζώσουμε, χέρι-χέρι, αυτό το πλήγμα, αυτή τη μαύρη κηλίδα στη δημοκρατία μας», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι «είναι κοντά η μέρα που οι άνθρωποι που διεξάγουν αυτήν τη διαδικασία θα λογοδοτήσουν… Στέκομαι όρθιος, δεν θα υποκύψω ποτέ».

Korkunun ecele faydası yok!



Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.



Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!



Aziz Milletim;

Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.



Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025

Παράλληλα, κάλεσε τους Τούρκους πολίτες να σπεύσουν στις κάλπες και να διακηρύξουν τον αγώνα τους για δημοκρατία και δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε μια κίνηση ενθάρρυνσης του κόσμου, ο Ιμάμογλου κάλεσε σε μαζικές διαδηλώσεις κατά της προφυλάκισής του, τονίζοντας ότι σήμερα σημειώθηκε «προδοσία σε βάρος της Τουρκίας». Σε ανάρτησή του, μάλιστα, στην πλατφόρμα X, ο Ιμάμογλου δήλωσε πως η νομική διαδικασία σχετικά με την προφυλάκισή του ήταν "μια πλήρης εξωδικαστική εκτέλεση" που ισοδυναμεί με "προδοσία κατά της Τουρκίας".

Σημειώνεται ότι από το πρωί της Κυριακής μέλη και υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της τουρκικής αντιπολίτευσης σχηματίζουν ουρές στα εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα για την προκριματική εκλογική διαδικασία επικύρωσης της υποψηφιότητας του συλληφθέντος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, όπως είχε προγραμματιστεί.

Το CHP κάλεσε μάλιστα ακόμα και πολίτες που δεν είναι μέλη του κόμματος να ψηφίσουν για να ενισχύσουν την αντίσταση κατά του καθεστώτος Ερντογάν, μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Το CHP, που έχει πάνω από 1,5 εκατ. μέλη, έχει στήσει 5.600 κάλπες και στις 81 επαρχίες της Τουρκίας. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

Έφεση από τους δικηγόρους του Ιμάμογλου και το CHP

Μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, οι συνήγοροι του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν έφεση, όπως δήλωσε ένας από αυτούς στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Και βέβαια θα ασκήσουμε έφεση στο ένταλμα φυλάκισης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, νομικές προσφυγές κατά της δικαστικής απόφασης προανήγγειλε και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), διά στόματος του αρχηγού του, Οζγκούρ Οζέλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, ο αρχηγός του κόμματος Οζέλ πρόσθεσε επίσης ότι το δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης θα εκλέξει τώρα κάποιον που θα αναλάβει ως υπηρεσιακός δήμαρχος ενόσω αναμένεται η απόφαση για τον Ιμάμογλου.

Συνεχίζοντας, ο Οζέλ τόνισε ότι ο Ιμάμογλου βρίσκεται στον δρόμο προς τη φυλακή αλλά και στον δρόμο προς την προεδρία της Τουρκίας.





