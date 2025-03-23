Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για τον Ιμάμογλου

Στη φυλακή οδηγείται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον Δήμο Κωνταντινούπολης που έχουν ξεκινήσει οι τουρκικές αρχές - τη μία εκ των δύο κατηγοριών που του αποδίδονται και οδήγησαν στη σύλληψή του την περασμένη Τετάρτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν επίσης άλλα 18 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της IBB Media Inc, Μουράτ Ονγκούν, ενώ εννέα ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως αναφέρει η Hurriyet.

Η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης κατηγορεί τον Ιμάμογλου και αρκετούς αξιωματούχους του δήμου για αδικήματα όπως «σύσταση και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης», «δωροδοκία», «δόλιαανάθεση συμβάσεων» και «παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων».

Επιπλέον, ο Ιμάμογλου, μαζί με άλλους τρεις ανώτερους αξιωματούχους, κατηγορείται για «βοήθεια προς τρομοκρατική οργάνωση» λόγω των φερόμενων δεσμών τους με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και την Ένωση Κοινοτήτων του Κουρδιστάν (KCK).

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ιμάμογλου και αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι του δήμου διατηρούν «διαρκείς και διευρυμένες» επαφές με τον Αζάντ Μπάρις, φερόμενο ως υψηλόβαθμο μέλος της πολιτικής πτέρυγας του PKK/KCK. Οι ερευνητικές αρχές έχουν επικαλεστεί μαρτυρίες δημοτικών υπαλλήλων, οικονομικά αρχεία και αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς ότι μέλη της τρομοκρατικής ομάδας είχαν διεισδύσει στη δημοτική αρχή.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης ότι ο Ιμάμογλου διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στον διορισμό συγκεκριμένων ανθρώπων στο δημοτικό συμβούλιο που συνδέονταν με τις παραπάνω δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ο δήμαρχος γνώριζε πλήρως τις σχέσεις τους.

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ιμάμογλου ανάγεται σε καταθέσεις μαρτύρων σε προηγούμενη υπόθεση που ξεκίνησε στις 8 Αυγούστου 2024. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε επίσημα στις 18 Οκτωβρίου 2024, εξετάστηκαν οικονομικά αρχεία, στοιχεία φορολογικών ελέγχων και συμβάσεις προμηθειών, οδηγώντας σε ισχυρισμούς ότι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποίησε την εξουσία του για να χειραγωγήσει δημόσιους διαγωνισμούς και να υπεξαιρέσει πόρους του δήμου.

Σύμφωνα με την έκθεση του εισαγγελέα, ο Ιμάμογλου φέρεται να τοποθέτησε στενούς συνεργάτες από την προηγούμενη θητεία του ως δήμαρχος του Beylikdüzü, σε ανώτερες θέσεις σε διάφορα δημοτικά τμήματα. Η έκθεση υποστηρίζει ότι αυτά τα άτομα συμμετείχαν σε δόλιες διαδικασίες προμηθειών, νοθεύσεις προσφορών και μίζες.

Οι αρχές υποστηρίζουν περαιτέρω ότι οι θυγατρικές του δήμου, συμπεριλαμβανομένης της Medya A.Ş. και της Kültür A.Ş., χρησιμοποιήθηκαν για τη διοχετευθούν παράνομα κεφάλαια και να εξασφαλίσουν συμβάσεις συγκεκριμένα άτομα με αντάλλαγμα δωροδοκίες. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Ιμάμογλου επωφελήθηκε προσωπικά από αυτές τις δραστηριότητες μέσω άγνωστων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει πολλά βλέμματα, με νομικούς αναλυτές να προειδοποιούν για σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις. Ο Ιμάμογλου, εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και πιθανός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, αρνήθηκε όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς στις πολύωρες καταθέσεις του στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση» που έχει στόχο να υπονομεύσει την θέση του.

Ο Ιμάμογλου και οι συγκατηγορούμενοί του, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή γενικού γραμματέα της Κωνσταντινούπολης Μαχίρ Πολάτ, του δήμαρχου Shişli Ρεζούλ Εμράχ Σαχάν και του διευθυντή του Reform Institute Μεχμέτ Αλί Τσαλισκάν, παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο με αίτημα την προφυλάκισή τους.



Πηγή: skai.gr

